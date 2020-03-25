Turkish Cargo, küresel etkileri yoğun şekilde hissedilen koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle, hem tedarik zincirinde oluşabilecek aksamaların önüne geçebilmek hem de hayati önem taşıyan sağlık taşımalarını gerçekleştirebilmek adına, 25 adet yüksek kapasiteli kargo uçağıyla gerçekleştirdiği seferlere ilave olarak Türk Hava Yolları’nın yolcu uçakları ile de kargo taşıması gerçekleştirmeye başladı.

Yolcu uçağı ile gerçekleşen kargo taşımalarının ilkini, 20 Mart tarihinde B777 tipi yolcu uçağıyla İstanbul-Kiev rotasında icra eden Turkish Cargo; Bükreş (OTP),Tel Aviv (TLV),Amsterdam (AMS),Londra (LHR) Paris (CDG) Amman (AMM),Beyrut (BEY) ve Dubai (DWC/DXB) destinasyonlarına da kargo taşıması planlayarak toplam 5 bin ton ilave kapasite oluşturdu.

Etkisi küresel ancak mücadelesi ulusal olan bu zorlu süreçte Turkish Cargo ihtiyaç duyulan ilaç ve tıbbi ekipmanların öncelikle tüm dünyadan Türkiye’ye, Türkiye’den de ihtiyaç duyulan ülkelere ulaştırılmasında köprü vazifesi görmeye devam ederek bu kapsamda Çin'den temin edilen ve 15 dakikada virüs tespiti yapabilen hızlı tanı kitlerini Türkiye'ye ulaştırmaya başladı.

Şirketten yapılan açıklamada 167 adet ilave kargo seferiyle, Türkiye çıkışlı ve varışlı toplamda 14.500 tonluk ek kapasite sağlandığı belirtilirken, "Turkish Cargo bayrak taşıyıcı havayolu olarak zorlu günlerde de milletimizin yanında yer alarak, görevini icra etmeye devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı

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