19 ARALIK 2018 ÜYE GİRİŞİ HESABIM
Turkcell dijital destek paketi kapsamında, Turkcell veri merkezlerine gelen yerli girişimcilere altyapı harcamalarında kullanabilecekleri bütçe desteği ve yüksek hızda internet erişim hizmeti sağlayacak. Şirketten yapılan açıklamada, Dijital Destek Programı’na kabul edilecek girişimler Turkcell’in dijital portföyündeki BiP, Yaani, Paycell, Turkcell Akademi, e-şirket gibi birçok uygulamadan yararlanabilecek. Ayrıca, Turkcell’in IoT platformunda yazılım geliştirebilme seçeneği de girişimcilere sunulacak.
'GİRİŞİMCİ KAZANIRSA TÜRKİYE KAZANIR'
Türkiye’nin dijital ekonomide söz sahibi olabilmesi için girişimcilerin desteklenmesi gerektiğini kaydeden Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, "Yeni başlattığımız bu programla girişimcilerin en büyük ihtiyaçlarından yola çıkarak onlara, dijital altyapımızı ve internet erişimini sunuyoruz. Burada bir amacımız da ülkemizin verisini ülkemizde koruma altına almak. Veride söz sahibi olmak istiyorsak, dijital verilerimizi kendi ülkemizde tutmak ve bunları işleyerek yenilikçi servislere dönüştürmek zorundayız. Girişimcilerimiz kazanırsa Türkiye kazanacak" dedi.
BAŞVURULAR ARIKOVANI'NDAN
Program kapsamında, ürün ve uygulama geliştiren yerli teknoloji girişimcileri, başvuru kriterlerini sağladıkları ve Turkcell Hızlı Giriş uygulamasını entegre ettikleri takdirde, 100 bin TL’lik Turkcell Veri Merkezi bulut altyapı bütçesine sahip olacak. Ayrıca girişimciler 100 mbps hızında internet erişimi de elde edecekler. Başvuruların, Turkcell’in kitlesel fonlama platformu Arıkovanı üzerinden alınıp ön kriterlere göre değerlendireceği bildirildi.
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