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        Haberler Ekonomi Teknoloji Türk Telekom'da İskender Pala ataması - Teknoloji Haberleri

        Türk Telekom'da İskender Pala ataması

        Türk Telekom'da Yiğit Bulut'un vefatıyla boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine İskender Pala atandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.07.2025 - 21:05 Güncelleme: 25.07.2025 - 21:05
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        Türk Telekom'da İskender Pala ataması
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        Türk Telekom Yiğit Bulut'un vefatıyla boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine İskender Pala'nın atandığını duyurdu.

        Firmadan KAP'a yapılan bildirimde şu ifadeler yer aldı:

        "Sayın Yiğit Bulut'un vefatı sebebiyle boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre, selefinin kalan süresi boyunca görev yapmak üzere B Grubu pay sahibi (T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı) tarafından aday gösterilen Sayın Prof. Dr. İskender Pala atanmıştır.

        Bağımsız Yönetim Kurulu üye atamasına ilişkin başvuruya SPK 24.07.2025 tarihli yazısı ile uygunluk vermiştir. Söz konusu atama Şirketimizin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında onaya sunulacaktır.

        Prof. Dr. İskender Pala

        1958, Uşak doğumlu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ni bitirdi (1979). Divan edebiyatı dalında doktor (1983), doçent (1993) ve profesör (1998) oldu. 1982-1996 arasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığında çalıştı. 1996-2024 arasında İSAM redakte kurulu üyeliği yaptı. 2004 İBB Kültür Daire Başkanlığı görevini ifa etti. 2004-2010 arasında İBB Kültür Danışmanlığı, 2006-2012 arasında Şehir Tiyatroları Repertuar Kurulu Üyeliği, Devlet Tiyatroları Edebi Kurul Üyeliği, 2008-2010 arasında İstanbul Avrupa Kültür Başkenti Yönetim Kurulu Üyeliği, 2009-2012 arasında Uşak Üniversitesi Öğretim Üyeliği, 2013-2017 arasında Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliği, 2015-2018 arasında Başbakan başdanışmanlığı, 2018-2019 arasında Kültür Bakanlığı Müşavirliği gibi görevler üstlendi. 1997'de başladığı İstanbul Kültür Üniversitesi öğretim üyeliği görevine halen devem etmektedir. 2018'den itibaren Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkanvekilliği görevini yürütmektedir. Prof. Dr. İskender Pala evli ve üç çocuk babasıdır."

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