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        Haberler Ekonomi Sigorta Türk Nippon Sigorta kaskoda fiyat iyileştirerek büyüdü - Sigorta Haberleri

        Türk Nippon Sigorta kaskoda fiyat iyileştirerek büyüdü

        Kasko ürününde şirket olarak 2025 yılı ilk çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine göre büyüme kaydettiklerinin de altını çizen Dr. E. Baturalp Pamukçu" Kaskoda sağladığımız avantajlar ve ürün yapımız sayesinde 2025 yılı ilk çeyreği itibariyle, 2024 yılının ilk çeyreğine göre prim üretiminde büyüme sağladık" şeklinde konuştu. Pamukçu, kasko tarifesi ve buna bağlı olarak fiyatlama stratejilerinde iyileştirmeler yaptıklarını ifade etti.  

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.06.2025 - 08:00 Güncelleme: 30.06.2025 - 08:00
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        'Kasko fiyatında iyileşme yapıldı'
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        Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu sunmuş oldukları kasko ürününü müşteri odaklı olarak tasarladıklarını ve yaşayabilecekleri sorunlar karşısında gerekli ve doğru teminatlıları verdiklerini belirterek ihtiyaç anında müşterilerinin hep yanlarında olduklarını ifade ediyor.

        Şirket olarak kasko tarifesi ve buna bağlı olarak fiyatlama stratejilerinde iyileştirmeler yaptıklarını ifade eden Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu “Kasko ürünümüz 3 paketten oluşuyor. Burada ekonomik olarak sunduğumuz Gülümseten Kasko paketimizde fiyat avantajı sağlayacağız. Ayrıca bu ürünümüzde vereceğimiz yeni hizmetlerle müşterilerimizin ürünümüze talep göstermesini ve fiyat avantajı sayesinde ise daha kolay erişebilmesini amaçlıyoruz. Kasko branşında segmentlere özel çalışmalarımızda sürüyor. Minibüs- midibüs, kamyonet gibi kullanım alanlarında fiyat konusunda özel çalışmalar gerçekleştirdik. Ağır ticari tarafında ise tecrübelerimize dayanarak müşterilerimize çözümler üretmeye devam ediyoruz” dedi.

        SAĞLIK, KASKO, NAKLİYAT VE KOBİ

        Kasko ürününde şirket olarak 2025 yılı ilk çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine göre büyüme kaydettiklerinin de altını çizen Dr. E. Baturalp Pamukçu” Kaskoda sağladığımız avantajlar ve ürün yapımız sayesinde 2025 yılı ilk çeyreği itibariyle, 2024 yılının ilk çeyreğine göre prim üretiminde büyüme sağladık” şeklinde konuştu.

        Türk Nippon Sigorta’nın, 2025 yılında özellikle sağlık, kasko, nakliyat ve KOBİ branşlarına ağırlık vereceğini dile getiren Pamukçu, ayrıca 2025 yılında çapraz satış imkanlarını daha da arttırarak, sigortalı beklentilerine çözüm getirmeyi ve aynı zamanda da üretimde branş dengesini sağlamayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi.

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        #sigorta
        #kasko
        #sağlık sigortası
        #Türk Nippon
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