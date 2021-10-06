AA

Üstlendiği iş hacmini her geçen gün artıran Türkiye'nin yurt dışı müteahhitlik sektörü, 9 ayda 167 proje üstlenirken toplam proje bedeli 17,8 milyar doları aştı.

Ticaret Bakanlığı verilerinden yapılan derlemeye göre, Türk müteahhitlik sektörü ilk defa 1972 yılında yurt dışına açıldı.

Özellikle 2003 yılından bu yana iş hacmini giderek artıran yurt dışı müteahhitlik sektörü, 1972'den eylül ayı sonuna kadar, 129 ülkede 439,7 milyar dolar değerinde 10 bin 860 proje üstlendi.

Sektör, 2020 yılında hedef ülkelerde yaşanan ciddi siyasi istikrarsızlıklar, konjonktürel sorunlar ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerine rağmen 15,2 milyar dolar değerinde 354 iş almıştı.

Sektörün bu yıl içinde üstlendiği proje sayısı 167 olurken toplam proje bedeli ise 17 milyar 774 milyon 492 bin doları buldu. Bu yıl içinde üstlenilen projelerin ortalama bedeli ise 106 milyon 434 bin dolar olarak gerçekleşti.

1972 yılından bugüne kadar müteahhitlik firmalarınca yurt dışında üstlenilen projelerin ülkelere göre dağılımında, Rusya Federasyonu yüzde 20 ile ilk sırada yer aldı. Rusya'da bugüne kadar 90,9 milyar dolarlık proje üstlenildi.Borusan EnBW Enerji'nin Operasyonlar Genel Müdür Yardımcısı Tuna Güven

Rusya'yı, yüzde 11'lik payla Türkmenistan takip ederken bu ülkede üstlenilen proje tutarı 49,1 milyar doları aştı. Irak yüzde 7'lik pay ve üstlenilen 30,7 milyar dolarlık projeyle üçüncü sırada yer aldı. Bu ülkeleri, Libya, Kazakistan ve Suudi Arabistan takip etti.

1972 yılından bugüne kadar en çok proje üstlenilen sektörlerin dağılımında, konut ve rezidans projeleri yüzde 13,7'lik payla ilk sırada yer aldı. Sektörün bugüne kadar üstlendiği konut projelerinin bedeli 59,5 milyar doları aştı.

Konut projelerini, yüzde 12,8'lik pay ve 56,3 milyar dolarlık proje bedeliyle kara yolu-tünel ve köprüler takip etti.

Enerji sektörü yüzde 8,7'lik payla yurt dışında üstlenilen işlerde üçüncü sırada yer aldı. Bu sektörün bugüne kadar üstlendiği proje tutarı 38,1 milyar dolar oldu.

Müteahhitler, bugüne kadar yurt dışında 33,2 milyar dolarlık ticaret merkezi ve 29,8 milyar dolarlık havalimanı projesi üstlendi.

DÜNYANIN EN BÜYÜKLERİ ARASINDA

Uluslararası inşaat sektörünün en saygın yayımlarından olan Engineering News Record (ENR) Dergisi, dünyanın önde gelen müteahhitlik firmalarının uluslararası piyasalarda bir önceki yılda elde ettikleri gelirlere göre sıralandığı "ENR En Büyük 250 Yurt Dışı Müteahhitlik Firması Listesi"ni her yıl düzenli olarak duyuruyor.

Listede Türkiye, bu yıl 40 firmayla yer aldı. 2003 yılında söz konusu listede ülkenin sadece 8 müteahhitlik firması yer alıyordu.