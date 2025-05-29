Kurbanlarınız, güvenle ve İslami usullere uygun şekilde kesiliyor.

Türk Kızılay’a verilen vekâletlerle, kurbanlar veteriner hekim gözetiminde, vekâlet sahiplerinin isimleri tek tek okunarak, ilgili ülke koşullarına uygun kesimhanelerde ya da açık alanlarda kesiliyor. İslami usullere tam uygunlukla gerçekleştirilen bu süreçte kurban etleri kontrollerden geçirildikten sonra Kurban Bayramı döneminde sıcak et olarak dağıtılıyor.

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Yurt dışında yaşayan yardıma muhtaç milyonlarca insan, bu bayram da Türk Kızılay’ın iyilik eliyle destekleniyor. Yıllardır süregelen bu kampanya sayesinde, bağışlarınız sadece bir et yardımı değil; aynı zamanda dayanışma, umut ve kardeşlik mesajı taşıyor.

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