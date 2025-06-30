Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 85 bin TL'yi aştı

Türk-İş, haziran ayı açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

Buna göre Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapılması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 26.115,18 TL'ye, gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 85.065,75 TL'ye yükseldi.

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Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti' de aylık 33.586,82 TL'ye yükseldi.

TÜRK-İŞ' in verilerine göre Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin 'gıda için' yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 4,08 oranında gerçekleşti. On iki aylık değişim oranı yüzde 37,60 oldu. Yıllık ortalama artış ise yüzde 44,58 olarak gerçekleşti.

Yılın ilk altı ayındaki değişim oranı yüzde 23,87 olarak gerçekleşti.

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