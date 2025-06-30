Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 9.892,69 %5,19
        DOLAR 39,7496 %-0,38
        EURO 46,6175 %-0,39
        GRAM ALTIN 4.197,43 %-0,07
        FAİZ 40,54 %-3,82
        GÜMÜŞ GRAM 46,05 %-0,28
        BITCOIN 107.718,00 %0,29
        GBP/TRY 54,4241 %-0,61
        EUR/USD 1,1716 %-0,02
        BRENT 67,63 %-0,21
        ÇEYREK ALTIN 6.862,80 %-0,07
        Haberler Ekonomi Para Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 85 bin TL'yi aştı - Para Haberleri

        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 85 bin TL'yi aştı

        Türk-İş verilerine göre haziran ayında açlık sınırı 26 bin 115 TL'ye, yoksulluk sınırı da 85 bin 65 TL'ye yükseldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.06.2025 - 13:42 Güncelleme: 30.06.2025 - 13:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 85 bin TL'yi aştı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türk-İş, haziran ayı açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

        Buna göre Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapılması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 26.115,18 TL'ye, gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 85.065,75 TL'ye yükseldi.

        Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti' de aylık 33.586,82 TL'ye yükseldi.

        TÜRK-İŞ' in verilerine göre Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin 'gıda için' yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 4,08 oranında gerçekleşti. On iki aylık değişim oranı yüzde 37,60 oldu. Yıllık ortalama artış ise yüzde 44,58 olarak gerçekleşti.

        Yılın ilk altı ayındaki değişim oranı yüzde 23,87 olarak gerçekleşti.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP kurultay davası ertelendi
        CHP kurultay davası ertelendi
        Fabrikada facia! İşçinin bacakları koptu!
        Fabrikada facia! İşçinin bacakları koptu!
        "Hayallerimize ulaşmak istiyoruz!"
        "Hayallerimize ulaşmak istiyoruz!"
        Öldüren manevra! Yamaç paraşütçüsü yola düştü!
        Öldüren manevra! Yamaç paraşütçüsü yola düştü!
        "Yıl sonunda enflasyonda 20'li rakamları görmeyi bekliyoruz"
        "Yıl sonunda enflasyonda 20'li rakamları görmeyi bekliyoruz"
        Yangın başlayan illerde son durum ne?
        Yangın başlayan illerde son durum ne?
        Kabine Toplantısı'nda önemli başlıklar
        Kabine Toplantısı'nda önemli başlıklar
        İzdihamda parmakları kırılan kadın Show Haber'e konuştu
        İzdihamda parmakları kırılan kadın Show Haber'e konuştu
        Paket dondurmadaki tehlikeye dikkat!
        Paket dondurmadaki tehlikeye dikkat!
        Osimhen'e gözdağı: Artık kararını ver!
        Osimhen'e gözdağı: Artık kararını ver!
        Jhon Duran'da sona doğru: Adım adım Fener'e
        Jhon Duran'da sona doğru: Adım adım Fener'e
        Herkes aynı soruyu soruyor... Profesör son noktayı koydu!
        Herkes aynı soruyu soruyor... Profesör son noktayı koydu!
        Tammy Abraham'da mutlu son: 4 yıllık anlaşma tamam!
        Tammy Abraham'da mutlu son: 4 yıllık anlaşma tamam!
        Futbol tesisi açtı
        Futbol tesisi açtı
        İkinci elde yeni rekor beklentisi
        İkinci elde yeni rekor beklentisi
        "Real Madrid'in pusulası Arda Güler"
        "Real Madrid'in pusulası Arda Güler"
        UTTS için son gün, taktırmayana 140 bin TL'ye kadar ceza yolda
        UTTS için son gün, taktırmayana 140 bin TL'ye kadar ceza yolda
        Şeyma’nın koruyucu annesiyle ilham veren hikâyesi
        Şeyma’nın koruyucu annesiyle ilham veren hikâyesi
        İzinde çalışırken patrona yakalanmayın
        İzinde çalışırken patrona yakalanmayın
        Habertürk Anasayfa