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        Haberler Ekonomi Teknoloji Cihaz Türk İHA'lara Afrikada insani yardım görevi - Teknoloji Haberleri

        Türk İHA'lara Afrikada insani yardım görevi

        Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen insansız hava araçları (İHA) ZD100 ve ZD200, Afrika'da insani yardım operasyonları için göreve başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2025 - 13:04 Güncelleme: 12.01.2025 - 13:04
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        Türk İHA'lara Afrikada insani yardım görevi
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        İHA teknolojilerinden Türkiye'de geliştirilen çözümler yurt içinde ve dışında yeni görevler üstleniyor.

        Döner kanatlı ve değişken hacimli insansız hava araçlarıyla dikkati çeken Zyrone Dynamics, iki farklı ürünle ihracat başarılarına yeni bir halka ekledi. Bu kapsamda döner kanatlı insansız hava araçları ZD100 ve ZD200, Afrika'daki bir ülkeye ihraç edildi. Bu kapsamda, insansız hava araçları, afet durumlarında arama kurtarma çalışmaları ve kritik noktalara kargo sevkiyatı gibi hayati görevlerde kullanılacak.

        ZD100 ve ZD200, sahip oldukları teknik özellikler ve geniş uygulama alanlarıyla öne çıkıyor. ZD100, 80 dakika uçuş süresi, 3 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesi ve saatte 130 kilometre hızıyla sınıfındaki araçları geride bırakıyor. Kompakt ve kullanıcı dostu tasarımı, yüksek performansı ile tercih edilen ZD100, monokok karbon gövdesi sayesinde dayanıklı ve zorlu hava koşullarına uyumlu şekilde farklı coğrafya ve şartlarda başarıyla görev yapabiliyor.

        ZD200 ise daha geniş kapsamlı görevler için tasarlanmış bir model olarak dikkati çekiyor. Maksimum 20 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesine sahip ZD200, 10 kilogram yükle 25 kilometreyi aşan uçuş menziline ulaşıyor. ZD200, kritik altyapı denetimlerinden kıyı şeridi haritalama ve maden gözetimine kadar birçok farklı alanda kullanılabiliyor. Modüler yapısı, özel ekipman entegrasyonunu kolaylaştırarak termal kameralar, LIDAR sensörleri ve çevresel izleme cihazları ile donatılmasına imkan tanıyor. Dayanıklı karbon gövdesi ve saatte 40 kilometreye kadar rüzgar direnci ile zorlu çevre koşullarında güvenilir bir seçenek sunuyor.

        GLOBAL PAZARDA EMİN ADIMLAR

        Zyrone Dynamics Kurucu Ortağı Murat Kanber, İHA'ların kullanımının farklı alanlarda yaygınlaştığını ve çeşitli ülkelerde bu teknolojilerden yararlanmak için arayışlar olduğunu söyledi.

        Geliştirdikleri hava araçlarıyla yurt içinden ve dışından gelen talepleri karşıladıklarını, geçen yıl çeşitli teslimatlar yaptıklarını anlatan Kanber, şöyle konuştu:

        "Daha önce Hindistan’a gerçekleştirdiğimiz ZD100 teknoloji ve ürün ihracatlarının ardından ZD100 ve ZD200 model hava araçlarımızın Afrika coğrafyasına ihracatını gerçekleştirmekten gurur duyuyoruz. Araçlarımız görev yaptıkları bölgelerde özellikle afet sonrası arama kurtarma, medikal destek ve kritik kargo taşımacılığı gibi alanlarda başarıyla kullanılıyor.

        Zyrone Dynamics'in bu ihracatı, teknolojik kabiliyetlerimizi global ölçekte gösterirken, afet bölgelerindeki insani yardım çalışmalarına katkıda bulunma misyonumuzu da pekiştiriyor. Ayrıca ZD200’ün esnek ve ileri düzeydeki entegrasyon kapasitesiyle, doğal kaynakların korunmasından kritik altyapının izlenmesine kadar pek çok farklı sektöre katma değer sağlayacak yeni fırsatlar yaratmayı hedefliyor.

        Farklı coğrafyalarda görev yaparak elde edilen tecrübeyle daha performanslı ve daha güvenli hava araçları geliştirme açısından önemli kazanımlar elde ediyoruz. Amacımız performans ve yeteneklerini artırdığımız araçlarla kullanıcıların değişen ihtiyaçlarına cevap vermek. Bunu başarıyla yaptıkça yurt dışı talebin de arttığını görüyoruz. Bugüne kadar teslimatını yaptığımız yurt dışı talepler dışında farklı coğrafyalarda çeşitli görüşmelerimiz de var. Sınıfından dünyada en iyiler arasında yer alan ürünler geliştirdiğimizi biliyoruz. Bu güvenle global alanda önde gelen, tercih edilen bir çözüm ortağı olmak için emin adımlarla ilerliyoruz."

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