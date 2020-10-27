Bu yılın ocak ile eylül aylarını kapsayan 9 aylık dönemde Türk hava sahasını, 155 bin 535'i üst geçiş olmak üzere 785 bin 240 uçak kullandı.
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinden derlenen bilgilere göre, "hava aracının ülke hava sahasını, herhangi bir yere inmeksizin katetmesi" anlamına gelen transit üst geçiş (overflight) uçuşlar dünyada hazirandan itibaren artmaya başladı.
Mart ayından itibaren pandemi nedeniyle uçuşların durduğu havacılıkta yazın yeniden başlayan hareketlilik, Türkiye semalarındaki üst geçişlere de olumlu yansıdı.
Yaklaşık 1 milyon kilometrekarelik Türk hava sahasında, ocak ayında 34 bin 441 üst geçiş oldu.
Geçişler, şubatta 31 bin 631'e inerken, mart ayında 23 bin 92 uçak Türkiye semalarını kullandı.
Türk hava sahasından nisanda 6 bin 484, mayısta ise 8 bin 714 kez üst geçiş yapıldı.
Koronavirüs nedeniyle ara verilen uçuşların önlem alınarak, kademeli başlatıldığı haziran ayında 9 bin 54 transit üst geçiş icra edildi.
Temmuz ayında Türk hava sahasından 12 bin 24 uçak geçiş yaptı. Ağustos'ta ise geçişler 14 bin 483'e yükseldi.
Yaz döneminde Türkiye semalarından toplam 35 bin 561 üst geçişin yapıldığı hesaplandı.
Eylül ayında ise 15 bin 612 sefer Türk hava sahası kullanılarak gerçekleştirildi.
Bu yılın ocak-eylül döneminde toplam 155 bin 535 uçak, Türkiye semalarından geçti. Geçen yılın aynı döneminde ise 359 bin 61 üst geçiş icra edilmişti.
İÇ VE DIŞ HAT SEFERLERİ
Yılın dokuz aylık döneminde Türkiye'deki havalimanlarından iç hatta 420 bin 885, dış hatta 208 bin 820 olmak üzere toplam 629 bin 705 sefer icra edildi.
Böylece bu dönemde, Türk hava sahasını 155 bin 535'i üst geçiş olmak üzere 785 bin 240 uçak seferler için kullandı.
Bir ülke hava sahasını kullanan her uçak, Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) tarafından belirlenen geçilen ülkenin yetkili otoritesine ücret ödüyor. Bu ücret, uçağın ağırlığı ve hava sahasında kalınan süreye göre de değişebiliyor.
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