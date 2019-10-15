15 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Devlet Başkanları 7. Zirvesi, Türkiye'nin üye ülkelerle ticaret hacmini yeniden gündeme getirdi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'nin, söz konusu ülkelerle dış ticaret hacmi 5 yılda toplam 38 milyar 947 milyon dolar olarak kaydedildi.
Türkiye'den 2014-2018 döneminde aralarında Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan (gözlemci ülke),Özbekistan ve Kırgızistan'ın bulunduğu üye ülkelere toplamda 24 milyar 519 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.
AZERBAYCAN İLK SIRADA
Ülkeler bazında değerlendirildiğinde en fazla ihracat yapılan ülke 8 milyar 889 milyon dolarla Azerbaycan oldu. Bu ülkeyi sırasıyla Türkmenistan 6 milyar 835 milyon dolar, Kazakistan 3 milyar 792 milyon dolar, Özbekistan 3 milyar 256 milyon dolar ve Kırgızistan 1 milyar 745 milyon dolarlık ihracatla izledi.
Türkiye'den yapılan toplam ihracat rakamlarına bakıldığında ise 2014'te 7 milyar 107 milyon dolar, 2015'te 5 milyar 289 milyon dolar, 2016'da 3 milyar 992 milyon dolar, 2017'de 4 milyar 164 milyon dolar ve 2018 yılında 3 milyar 965 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Geçen yıl sonu itibarıyla Türk Cumhuriyetlerine (2014-2018) yapılan toplam ihracat miktarı (dolar) şöyle:
|Yıl
|Azerbaycan
|Türkmenistan
|Kazakistan
|Özbekistan
|Kırgızistan
|2014
|2.874.607.752
|2.231.245.647
|977.487.454
|603.013.101
|421.431.057
|2015
|1.898.519.654
|1.857.842.574
|750.027.228
|488.579.852
|294.701.653
|2016
|1.285.127.038
|1.241.469.509
|623.715.266
|533.018.382
|308.932.867
|2017
|1.356.999.400
|1.037.979.611
|746.244.349
|680.104.359
|343.599.840
|2018
|1.474.330.688
|467.169.025
|695.265.278
|951.457.612
|377.072.881
|Toplam
|8.889.584.532
|6.835.706.366
|3.792.739.575
|3.256.173.306
|1.745.738.298
Türk Cumhuriyetlerine 2014-2018 döneminde yıllık ihracat-ithalat miktarı (dolar) şöyle:
|Yıl
|İhracat
|İthalat
|2014
|7.107.785.011
|2.997.231.499
|2015
|5.289.670.961
|2.687.976.488
|2016
|3.992.263.062
|2.604.879.751
|2017
|4.164.927.559
|3.184.649.538
|2018
|3.965.295.484
|2.952.872.755
|Toplam
|24.519.942.077
|14.427.610.031
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