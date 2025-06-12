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        Haberler Ekonomi Turizm Turistik Karaelmas Ekspresi yola çıkıyor - Turizm Haberleri

        Turistik Karaelmas Ekspresi yola çıkıyor

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara ile Zonguldak arasında işletilecek Turistik Karaelmas Ekspresi'nin 13 Haziran Cuma günü ilk seferini gerçekleştireceğini bildirdi. Bakan Uraloğlu, "Trenimiz Batı Karadeniz'in kültürel ve doğal mirasını yeniden keşfetme imkânı sunacak" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.06.2025 - 14:57 Güncelleme: 12.06.2025 - 14:57
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        • 1

          Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık AŞ ile Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) ve Zonguldak İl Özel İdaresi (ZİÖİ) arasında imzalanan protokolle, Ankara-Zonguldak-Ankara parkurunda Karaelmas Ekspresi ile turistik tren seferlerinin başlayacağını bildirdi.

        • 2

          Bakan Uraloğlu, “Turistik Karaelmas Ekspresi adıyla işletilecek özel trenimiz ile ilk seferine 13 Haziran 2025’te çıkacak. Trenimiz yolculara Batı Karadeniz’in kültürel ve doğal mirasını yeniden keşfetme imkânı sunacak” ifadelerini kullandı.

        • 3

          Toplamda karşılıklı 8 sefer yapacak olan tren; 2 yemekli, 4 yataklı ve 1 kuşetli vagondan oluşacak. 120 kişilik kapasiteye sahip tren Ankara’dan cuma akşamı 21.25’te hareket edecek. Cumartesi sabah Karabük/Yeşilyenice’de 4 saatlik bir mola verip Zonguldak’a ulaşacak tren, dönüş yolculuğuna Cumartesi gece 23.55’te başlayacak.

        • 4

          Pazar günü Çerkeş’te 2 saat, Çankırı’da 5 saat ve Kalecik’te 2 saat 30 dakikalık gezi amaçlı duraklamaların ardından aynı gün 19.02’de Ankara’ya varacak.

        • 5

          Ankara’dan 13 Haziran, 26 Eylül, 10 Ekim, 14 Kasım 2025 tarihlerinde hareket edecek trenin son seferi Zonguldak’tan 15 Kasım 2025 tarihinde hareket edecek.

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