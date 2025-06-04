Borusan Otomotiv Grubu’nun, şarj istasyonlarına tek bir noktadan erişim sağlayan mobil uygulama geliştirdi.

'ChargeIQ' adı verilen uygulama, tek bir noktadan Türkiye'deki tüm elektrikli araç şarj istasyonlarının konumlarını ve önde gelen operatörlerinin gerçek zamanlı uygunluk durumlarını gösteriyor

Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, ChargeIQ’nun elektrikli otomobil sahiplerinin en önemli ihtiyaçlarından birini karşılayacağını söyledi.

Bugün Türkiye’de 180 civarında şarj hizmeti veren marka olduğunu ve her birine ayrı uygulamalar üzerinden erişilebildiğini belirten Tiftik, "Elektrikli otomobil kullanıcılarının yaşadığı bu karmaşayı ChargeIQ ile çözmeyi hedefliyoruz. Yapılan araştırmalar tüketicilerin telefonunda şarjlanma ihtiyacına yönelik ortalama 18 uygulamanın yüklü olduğunu gösteriyor. ChargeIQ sayesinde ülkemizin 81 ilindeki tüm hizmet noktalarının konumlarını ve önde gelen operatörlerin soketlerinin anlık uygunluk durumunu filtrelemek, harita üzerinden görmek, seçilen istasyona rota oluşturmak ve tarife karşılaştırması yapmak mümkün. Ayrıca, tek uygulamadan ödeme imkanı da devreye alınmış olup, ödeme iş ortağı sayısının artırılmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir" dedi.

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'2030'DA ELEKTRİKLİ ARAÇ SAYISI 1.2 MİLYON ADET OLACAK'

Markalar üstü ve sektörel bir yaklaşımla yenilikçi bir çözüm geliştirdiklerini belirten Tiftik, "Şu anda Türkiye’de 220 bini aşkın elektrikli araç ve 30 binin üzerinde şarj soketi bulunuyor. Mevcut büyüme trendi göz önüne alındığında, 2030 yılı itibarıyla ülkemizde elektrikli araç sayısının 1.2 milyona, toplam soket sayısının ise 150 bin seviyelerine ulaşması öngörülüyor. Bu denli hızlı gelişen bir pazarda, şarj süreçlerinin konforlu ve güvenli bir şekilde planlanması kritik önem taşıyor. Halihazırda ChargeIQ uygulamasını indiren kullanıcıların yüzde 75’i temsil ettiğimiz markaların dışındaki araçların sahiplerinden oluşuyor. Hedefimiz, Türkiye’deki elektrikli araç sürücülerinin en çok tercih ettiği mobil uygulama ve deneyim paylaşım platformu olmak" diye konuştu.

Verilen bilgiye göre, ChargeIQ uygulamasının şarj haritası ile tüm istasyonlar ve konumları görüntülenebiliyor; AC/DC soket tipine, kW gücüne, istasyon sağlayıcısına, yeşil enerji seçeneğine ve istasyon puanına göre filtreleme yapılarak en uygun istasyonlar kolaylıkla bulunabiliyor.