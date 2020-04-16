Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

Eski TEDAŞ Genel Müdürvekili Doğan, bir sivil toplum kuruluşuna, “COVID-19’un Elektrik Tüketimine Etkisi” başlıklı bir rapor hazırladı. Rapora göre 2020 yılının ilk aylarında elektrik talebi arttı. Havaların çok soğuk geçmemesine rağmen ocakta yüzde 3.8, şubatta yüzde 6.9 artış oldu.

Raporda, “Ancak mart ayının ortalarından itibaren Covid-19 tedbirleri damga vurdu. Talep artışı düşmeye başladı. Nisan ayının ilk 12 günü sonunda talepteki düşüş 17 oldu” denildi.

TİCARETHANE VE RESMİ DAİRELERDE YÜZDE 30 DÜŞÜŞ

Raporda, ticarethane tüketiminde önemli bir düşüş yaşandığı belirtilerek, salgınla mücadele kapsamında ticarethanelerin büyük bölümünün geçici olarak faaliyetlerinin durdurulduğu, büyük firmalarda, bankalarda ve resmi dairelerde çalışanların bir bölümüne izin verildiği, bir bölümünün de evlerinden işlerini yürüttüğü anımsatıldı.

Raporda, “Sanayide de önemli oranlarda düşüş yaşanmış ve devam etmektedir. Bunun sonucunda mesken tüketimleri artarken ticarethaneler ve resmi dairelerdeki tüketimler yüzde 30 civarında, sanayide de 15 civarında gerilemiştir” denildi.

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YASAĞIN TÜKETİME ETKİSİ

Doğan, geçen hafta sonu iki gün uygulanan sokağa çıkma yasağının elektrik tüketimine etkisini de ortaya koydu. Buna göre 2019 yılının ikinci haftasına denk gelen cumartesi günü (13 Nisan) günlük elektrik tüketimi, 721 milyon kilovatsaat oldu.

Bu yıl, 11 Nisan cumartesi günü (sokağa çıkma yasağının ilk günü) tüketim yüzde 25 düştü ve 542 milyon kilovatsaate geriledi.

Geçen yıl 14 Nisan Pazar günü tüketim 641 milyon kilovatsaat olarak gerçekleşti. Bu yıl, 12 Nisan’da (yasağın ikinci günü) tüketim günlük bazda yüzde 20 azaldı ve 512 milyon kilovatsaate indi.

Doğan, hafta sonları gerektiği kadar devam edeceği açıklanan sokağa çıkma yasağının bu düzeylerde elektrik tüketimini azaltacağını belirterek, “Nisan ayı için talepteki düşüşün yüzde 20’lere ulaşabileceğini tahmin ediyorum” dedi.