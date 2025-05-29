Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.194,85 %0,19
        DOLAR 39,1142 %0,04
        EURO 44,2743 %0,20
        GRAM ALTIN 4.150,03 %0,41
        FAİZ 43,92 %0,23
        GÜMÜŞ GRAM 42,05 %1,38
        BITCOIN 108.679,00 %1,25
        GBP/TRY 52,7021 %0,01
        EUR/USD 1,1286 %-0,05
        BRENT 65,15 %0,39
        ÇEYREK ALTIN 6.785,30 %0,41
        Haberler Ekonomi Enerji TÜİK: Enerji kullanımında en büyük payı imalat sanayi aldı - Enerji Haberleri

        TÜİK: Enerji kullanımında en büyük payı imalat sanayi aldı

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılında toplam enerji kullanımında en büyük payı yüzde 41,2 ile imalat sanayinin aldığını açıkladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 12:31 Güncelleme: 29.05.2025 - 12:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Enerji kullanımında en büyük payı imalat sanayi aldı"
        ABONE OL
        ABONE OL

        TÜİK, 2023 yılına ilişkin enerji hesaplarını açıkladı. Buna göre; 2023 yılında toplam enerji akışları 19 bin 384 petajul oldu. Toplam fiziksel enerjinin kaynakları içerisinde, enerji ürünleri yüzde 53,3 ile en büyük paya sahip oldu. Enerji artıklarının payı yüzde 36,4 olurken doğal enerji girdilerinin payı ise yüzde 10,3 olarak hesaplandı.

        Fiziksel enerjinin varış yerleri itibarıyla, 2023 yılında ekonomik faaliyetler yüzde 52,2 ile en büyük payı alırken hanehalklarının oranı ise yüzde 9,1 olarak hesaplandı. Toplam enerji kullanımına göre, ekonomik faaliyetler içerisinde ise en büyük pay yüzde 41,2 ile imalat sanayinin oldu.

        ENERJİ ÜRÜNLERİNİN NİHAİ KULLANIMI 5 BİN 527 PETAJUL OLDU

        Enerji ürünlerinin nihai kullanımı 2023 yılında 5 bin 527 petajul oldu. Nihai enerji kullanımında hanehalklarının payı yüzde 32,1 oldu.

        Ekonomik faaliyetler içerisinde en büyük payı yüzde 31,8 ile imalat sanayi alırken, imalat sanayisini yüzde 23,1 ile ticaret, hizmetler ve kamu sektörü takip etti. Enerji ürünlerinin nihai kullanımında 2023 yılında petrol ürünleri yüzde 40,9 ile ilk sırayı aldı. Petrol ürünlerini sırasıyla, yüzde 22,2 ile elektrik, yüzde 21,9 ile doğal gaz, yüzde 8,4 ile kömür ürünleri, yüzde 5,1 ile ısı ve yüzde 1,6 ile diğer ürünler takip etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Penceresinden husumetlisine ateş açtığı dolmuşu kaçırdı!
        Penceresinden husumetlisine ateş açtığı dolmuşu kaçırdı!
        Türkiye'nin ilk yüzer gaz üretim platformu Osman Gazi Boğaz'da
        Türkiye'nin ilk yüzer gaz üretim platformu Osman Gazi Boğaz'da
        Muslera Galatasaray'a veda etti!
        Muslera Galatasaray'a veda etti!
        Polis ve jandarmaya yaka kamerası açıklaması
        Polis ve jandarmaya yaka kamerası açıklaması
        Fenerbahçe'den Kevin De Bruyne'ye teklif: Kararını verdi
        Fenerbahçe'den Kevin De Bruyne'ye teklif: Kararını verdi
        Buzul çöktü, köy heyelan altında kaldı
        Buzul çöktü, köy heyelan altında kaldı
        Tekneden suya düşen Emirhan Gürbüz aranıyor
        Tekneden suya düşen Emirhan Gürbüz aranıyor
        Hastane yatağından kalkıp spora koştu
        Hastane yatağından kalkıp spora koştu
        Galatasaray'dan kaleci harekatı: 3 aday!
        Galatasaray'dan kaleci harekatı: 3 aday!
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        İneği huzursuzlanınca anladı! Kargadan şaşırtan davranış
        İneği huzursuzlanınca anladı! Kargadan şaşırtan davranış
        Birkaç gün için yağış uyarısı var ancak yaz kapıda!
        Birkaç gün için yağış uyarısı var ancak yaz kapıda!
        F.Bahçe'de futbolda yeni dönem!
        F.Bahçe'de futbolda yeni dönem!
        Yeni para birimi geliyor
        Yeni para birimi geliyor
        Daha 2 yaşındaydı... Bir çocuğu daha kaybettik!
        Daha 2 yaşındaydı... Bir çocuğu daha kaybettik!
        Birlikte olmadığı için genç kızı boğmuştu! İşte caniye istenen ceza!
        Birlikte olmadığı için genç kızı boğmuştu! İşte caniye istenen ceza!
        Konya üretimde Çin'i solladı
        Konya üretimde Çin'i solladı
        Gazze’yi yıkan savaş, İsrail’i de içten çökertti
        Gazze’yi yıkan savaş, İsrail’i de içten çökertti
        İBB'den yeni taksi ihalesi
        İBB'den yeni taksi ihalesi
        Musk resmen duyurdu: ABD hükümetindeki görevinden ayrıldı
        Musk resmen duyurdu: ABD hükümetindeki görevinden ayrıldı
        Habertürk Anasayfa