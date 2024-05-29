TSK Mehmetçik Vakfı 2024 kurban bağış bedelleri açıklandı! Bağış için son gün ne zaman?
Kurban Bayramına az bir süre kala kurban bedelleri hakkında açıklamalar arka arkaya geliyor. TSK Mehmetçik Vakfı da 2024 kurban bağış bedelini açıkladı. Vakıf tarafından 29 yıldır sürdürülen kurban bağışı sayesinde şehit, malul gazi ve engelli Mehmetçik ailelerine yapılıyor. Peki, TSK Mehmetçik Vakfı 2024 kurban bağış bedeli ne kadar? İşte, detaylar...
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Bu sene 16 Haziran'da başlayacak Kurban Bayramı için hazırlıklar sürüyor. Diyanet İşleri ve Kızılay'ın kurban bedelini açıklamasının ardından TSK Mehmetçik Vakfı da açıklama yaptı.
Açıklamada kurban bağışı hizmetinin, temin edilen kurban sayısı ile sınırlı olması nedeniyle hayırseverlerin bağışlarını son günlere bırakmaması gerektiğine dikkat çekildi. Peki, Mehmetçik Vakfı kurban bağış bedeli ne kadar? İşte, detaylar...
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TSK MEHMETÇİK VAKFI 2024 KURBAN BAĞIŞ BEDELİ NE KADAR?
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehmetçik Vakfı, vekaleten kurban bağış ücretini, 2024 yılı için hisse başı 11 bin 850 TL, 370 ABD doları ve 345 avro olarak olarak belirledi.
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KURBAN BAĞIŞI İÇİN SON TARİH NEDİR?
Yurt içinden banka aracılığıyla son bağış tarihi 14 Haziran 2024 saat 17.00, yurt dışından dövizle yapılacak bağışlar için son tarih 12 Haziran 2024 saat 16.00 ve vakıf online bağış sisteminden ise 16 Haziran 2024 saat 18.00’e kadar bağış kabul edilecek.
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KURBAN BAĞIŞLARI NASIL KULLANILACAK?
TSK Mehmetçik Vakfı’ndan yapılan açıklamada, vekaleten kurban bağışı faaliyetleri kapsamında kesilen kurbanlıkların etlerinden üretilecek konserve kavurmaların şehit yakınları, malul gazi ve engelli Mehmetçik aileleri ile kurban bağışçılarına dağıtılacağını belirtildi. Tüm kesimlerin görüntülü kayıt altına alındığı ve kesim yapıldığı anda bağışçılara mesaj ile bilgi verildiğine dikkat çekilen açıklamada, “Vekaleten kurban bağışlarıyla elde edilen gelir, yardım planı dahilinde şehit, malul gazi ve engelli Mehmetçik ailelerine yapılacak yardımlarda kullanılacaktır” denildi.
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KIZILAY 2024 YURT İÇİ VE YURT DIŞI KURBAN BEDELİ
2024 yılında, yurt içi ve Filistin-Gazze kurban bedeli 11 bin 750 lira, yurt dışı hisse bedelleri ise 4 bin 300 lira olarak açıklandı.
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DİYANET 2024 YURT İÇİ VE YURT DIŞI KURBAN KESİM BEDELİ
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı’nın 2024 yılı vekaletle kurban kesim bedelini yurt içi 11.750 TL, yurt dışı 4.750 TL olarak belirlediklerini açıkladı.
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