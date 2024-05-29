Bu sene 16 Haziran'da başlayacak Kurban Bayramı için hazırlıklar sürüyor. Diyanet İşleri ve Kızılay'ın kurban bedelini açıklamasının ardından TSK Mehmetçik Vakfı da açıklama yaptı.

Açıklamada kurban bağışı hizmetinin, temin edilen kurban sayısı ile sınırlı olması nedeniyle hayırseverlerin bağışlarını son günlere bırakmaması gerektiğine dikkat çekildi. Peki, Mehmetçik Vakfı kurban bağış bedeli ne kadar? İşte, detaylar...