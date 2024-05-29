9. Yargı paketi son durum: 9.Yargı paketi ne zaman çıkacak, içeriği neler, af var mı?
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan 9. Yargı paketi hakkında son dakika açıklaması gelmişti. Bakan Tunç konuyla ilgili ''TBMM'de 8. Yargı Paketi'ni hayata geçirdik. Şimdi 9. Yargı Paketi'nin hazırlıklarını tamamlamak üzereyiz" demişti. Yargı alanında yeni düzenlemeler içerecek kanun teklifinin artık Meclis'e sunulması bekleniyor. Peki 9.Yargı paketi çıktı mı, ne zaman çıkacak, içeriği neler, af var mı, ceza indirimi ve denetimli serbestlik olacak mı? İşte yargı paketinden detaylar…
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Milyonların gündeminde 9.yargı paketi son durum bilgileri yer alıyor. Hazırlıkları devam eden 9'uncu yargı paketinde soyadı düzenlemesi, hâkim ve savcılar kanunu, ceza süreleri, denetimli serbestlik ve genel af yönelik düzenlemeler yer alıyor. Peki 9.Yargı paketi ne zaman çıkacak, içeriği neler, af var mı? İşte 9. Yargı paketi son durum
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9.YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?
Yargı alanında yeni düzenlemeler içerecek kanun teklifleriyle ilgili soru üzerine Tunç, "9. Yargı Paketi'yle ilgili çalışmamız son aşamaya geldi. 9. Yargı Paketi'ni de Meclis tatile girmeden Meclisin gündemine getireceğiz." bilgisini paylaştı.
Bu konuda gelişmeler oldukça haberimizde yer vereceğiz.
9.YARGI PAKETİ MECLİS'E SUNULDU MU?
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 9. Yargı Paketi'ne ilişkin çalışmalarda sona gelindiğini, paketin TBMM tatile girmeden gündeme getirileceğini açıkladı.
9.Yargı Paketi'nde Ceza İnfaz Sistemi ve mükerrer suçlarla ilgili düzenlemeler de var. Özellikle ceza adaletinin sağlanması, cezanın asli amacı olan suçun işlenmesinin önüne geçilmesi ve kişinin dış dünyaya uyumunun sağlanması amaçlanıyor.
9 YARGI PAKETİ NELERİ KAPSIYOR?
Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararları doğrultusunda yapılan düzenlemeler yeni yargı paketinde yer alacak.
Pakette, hak arama hürriyetinin daha etkin şekilde kullanılabilmesine imkan tanıyan düzenlemeler bulunuyor.
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İşte o maddeler;
- Toplumda "yapanın yanına kar kaldı" algısının önlenmesine yönelik düzenlemeler yer alacak.
- Denetimli serbestlik uygulamasından kaynaklanan cezasızlık algısı ortadan kalkacak.
- Suç örgütlerinin finansmanın önlenmesinde TMSF'nin kayyum olarak atanması da gündemde.
-Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, silahlı örgüt, silahlı örgüte silah sağlama, terörizmin finansmanı suçları; bir şirketin faaliyetleri çerçevesinde işlenmişse kayyum atanmasına karar verilecek.
- TMSF, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve terörizmin finansmanı suçlarının bir şirketin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde kayyum olarak atanacak.
- TMSF'nin kayyum süresi 5 yıl olacak.
Yabancı istihbarat örgütlerinin Türkiye'deki casusluk faaliyetlerinin önlenmesiyle ilgili kapsamlı ve önleyici yasal düzenlemeler yapılacak.
- Yeni tip casusluk suçlarının caydırıcı şekilde soruşturulup kovuşturulabilmesi sağlanacak.
- Yabancı istihbarat örgütlerinin Türkiye'deki casusluk faaliyetlerinin önlenmesi için yeni yasal düzenlemeler yapılacak.
- İkinci kez tekerrür hükümleri uygulanan hükümlülerle ilgili yeni düzenleme yapılacak.
- Ceza adaletinin sağlanması hedeflenecek.
- Suçun işlenmesinin önüne geçilmesinin sağlanması amaçlanacak.
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Pakette ayrıca;
-Soyadı düzenlemesi yapılacak.
-Pakette kadınların soyadı hakkına ilişkin bir değişiklik de yer alacak. İki soyadı kullanan evli kadınlara yalnızca kendi soyadını kullanma hakkı gelecek.
-Hakim ve savcıların terfi sistemi güncellenecek.
-Sporda şiddete yönelik yeni önlemlerin pakette yer alıp almayacağı ise taslağın görüşmeleri sırasında şekillenecek.
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