Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.203,37 %1,11
        DOLAR 39,6722 %0,12
        EURO 45,7726 %0,38
        GRAM ALTIN 4.297,26 %0,14
        FAİZ 43,32 %-0,05
        GÜMÜŞ GRAM 45,94 %-0,94
        BITCOIN 103.908,00 %0,18
        GBP/TRY 53,3974 %-0,01
        EUR/USD 1,1523 %0,24
        BRENT 77,01 %-2,33
        ÇEYREK ALTIN 7.026,02 %0,14
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Trump'tan, Fed Başkanı Powell'a faiz tepkisi - İş-Yaşam Haberleri

        Trump'tan, Fed Başkanı Powell'a faiz tepkisi

        ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ı faiz oranlarını düşürmediği için eleştiren ABD Başkanı Donald Trump, Powell'ı görevden alma konusundaki fikrini değiştirmek zorunda kalabileceğini belirtti. Trump, "Yönetim Kurulu neden bu tam ve gerçek moronu devre dışı bırakmıyor bilmiyorum. Belki, onu kovma konusundaki fikrimi değiştirmek zorunda kalacağım. Ama ne olursa olsun, görev süresi yakında sona eriyor" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 09:24 Güncelleme: 21.06.2025 - 09:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trump'tan, Fed Başkanı Powell'a faiz tepkisi
        ABONE OL
        ABONE OL

        ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, faiz oranlarını düşürmediği için eleştirdiği Powell'ı hedef aldı.

        Söz konusu paylaşımda Powell için "aptal", "moron", "ahmak" gibi nitelemelerde bulunan Trump, "Yönetim Kurulu neden bu tam ve gerçek moronu devre dışı bırakmıyor bilmiyorum. Belki, sadece belki, onu kovma konusundaki fikrimi değiştirmek zorunda kalacağım. Ama ne olursa olsun, görev süresi yakında sona eriyor" ifadelerini kullandı.

        Trump, faiz oranlarının düşürülmesinin ABD'ye yılda 1 trilyon dolara kadar tasarruf sağlayacağını savunarak, şunları kaydetti:

        "Kendisine yönelik sert eleştirilerimin, yapması gereken şeyi, yani faiz oranlarını düşürmesini zorlaştırdığının tamamen farkındayım, ancak bunu farklı şekillerde denedim."

        Fed Başkanı Powell'a yönelik uzun süredir sert eleştirilerde bulunan Trump, geçen hafta Beyaz Saray'da düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada Powell'ı görevden almayacağını ifade etmişti.

        Trump, Powell'ı faiz indirimi yapmaya ikna edemediklerini belirterek, "Yalan haberler, 'Onu kovarsan çok kötü olur' diyor. Neden kötü olacağını bilmiyorum ama onu kovmayacağım" diye konuşmuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail-İran hattında son gelişmeler!
        İsrail-İran hattında son gelişmeler!
        ABD Başkanı Trump: İsrail'e dur demek zor
        ABD Başkanı Trump: İsrail'e dur demek zor
        Putin: Endişeliyim
        Putin: Endişeliyim
        Paşinyan ile görüştü
        Paşinyan ile görüştü
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Acı üzerine acı! İrem'den sonra annesi de can verdi!
        Acı üzerine acı! İrem'den sonra annesi de can verdi!
        Emekli iken çalışmak aylığı artırır mı?
        Emekli iken çalışmak aylığı artırır mı?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        10 yaşındaki kuzenini öldüren genç kızın cinayet gerekçesi!
        10 yaşındaki kuzenini öldüren genç kızın cinayet gerekçesi!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Vlahovic'ten Fenerbahçe ve Galatasaray kararı!
        Vlahovic'ten Fenerbahçe ve Galatasaray kararı!
        TIR'a arkadan çarptı! Ağır yaralılar var!
        TIR'a arkadan çarptı! Ağır yaralılar var!
        Dış dünyanın girişi yasak!
        Dış dünyanın girişi yasak!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultanlar'ı kabul etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultanlar'ı kabul etti
        Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne 'Bıçak parası' soruşturması
        Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne 'Bıçak parası' soruşturması
        Sıcaklık batıda ve kuzeyde düşüyor! Bugün hava nasıl olacak?
        Sıcaklık batıda ve kuzeyde düşüyor! Bugün hava nasıl olacak?
        Kritik davalara bakan hakimlerin yerleri değişti
        Kritik davalara bakan hakimlerin yerleri değişti
        "F.Bahçe, Amara Diouf ile sözleşme imzalayacak"
        "F.Bahçe, Amara Diouf ile sözleşme imzalayacak"
        ChatGPT terapist olmaya uygun mu?
        ChatGPT terapist olmaya uygun mu?
        Habertürk Anasayfa