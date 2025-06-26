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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Trump'tan Fed Başkanı hamlesi! Adayını açıklayacak - İş-Yaşam Haberleri

        Trump'tan 'Gölge Fed Başkanı' hamlesi! Adayını erken açıklayacak

        ABD Başkanı Trump, Fed'in faiz oranlarını düşürme konusundaki yavaş yaklaşımından dolayı Fed Başkanı Jerome Powell ve Fed Kurulu'nu sıklıkla eleştiriyor. ABD medyasına göre harekete geçen Trump, görev süresi 11 ay daha devam edecek olan Jerome Powell'ın yerine Fed Başkanı adayını erken açıklamayı ve Powell'ı zora sokmayı düşünüyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.06.2025 - 10:06 Güncelleme: 26.06.2025 - 10:06
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        Trump'tan Fed Başkanı hamlesi! Erken açıklayacak
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        Wall Street Journal'daki özel habere göre ABD Başkanı Donald Trump, son dönemlerde daha da sert şekilde eleştirdiği Powell'ın yerine geçecek kişiyi Eylül veya Ekim'de duyurmayı düşünmeye başladı. İsmini açıklamayan bir kaynak Trump'ın Powell'a olan öfkesinin bu yaz daha da erken bir duyuruya yol açabileceğini söyledi.

        Konuya yakın kişilere göre Trump, daha önce de Fed'de görev yapmış Kevin Warsh veya Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett'i düşünüyor. Hazine Bakanı Scott Bessent, her iki kişinin müttefikleri tarafından Trump'a potansiyel aday olarak öneriliyor. Diğer adaylar arasında eski Dünya Bankası Başkanı David Malpass ve Fed yetkilisi Christopher Waller da yer alıyor.

        Ancak Powell'ın döneminin sona ermesine daha 11 ay var. Yani yeni başkan önümüzdeki Mayıs ayına kadar göreve başlamayacağı için, bu yaz veya sonbaharda seçimi duyurmak, normalde beklenen süre olan üç ila dört aya kıyasla çok daha erken olacak. Ve uzmanlara göre erken bir duyuru, görevi bekleyen başkanın, Powell'ın görev süresi sona ermeden önce para politikasını yönlendirmeye çalışan 'gölge başkan' gibi yatırımcıların muhtemel yol hakkındaki beklentilerini etkilemesine olanak tanıyabilir.

        Trump'ın daha önceki Fed başkanı açıklamasını değerlendirip değerlendirmediği sorulduğunda Beyaz Saray, Fed'in büyüme odaklı bir para politikası izlemesi gerektiğini söyledi. Beyaz Saray sözcüsü Kush Desai "Yönetim şu anda ekonomik, istihdam ve yatırım büyümesini hızlandırmak için temel çalışmaları yapıyor ve para politikasının bu gündemi tamamlaması ve Amerika'nın ekonomik canlanmasını desteklemesi için en uygun zaman" dedi.

        Powell ise Fed'in müzakerelerine siyasetin karışmadığını söyledi. Powell Çarşamba günü bir Senato komitesine, "Burada bir hata yaparsak, insanlar bunun bedelini uzun süre ödeyecekler. Bu yıl faiz indirimleri mümkün, ancak dikkatli bir yaklaşım sergileyeceğiz" dedi.

        Konuya ilişkin Beyaz Saray'dan resmi açıklama gelmese de Bessent daha önce yönetimin iş için adaylarla Eylül ayına kadar görüşmeye başlamayacağını söylemişti.

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