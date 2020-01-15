Selim Karahan skarahan@haberturk.com

ABD Başkanı Donald Trump teknoloji devi Apple'ı kriminal soruşturmalarda yetkililere yardımcı olmamakla suçladı.

Trump Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Biz Apple'a ticaret ve diğer konularda sürekli yardımcı oluyoruz ancak onlar katiller, uyuşturucu satıcıları ve diğer şiddet suçu işleyenlerin telefonlarının kilidini açmıyor. Sorumluluk alıp büyük ülkemize yardımcı olmaları gerekiyor. AMERİKA'YI YENİDEN HARİKA YAP" ifadelerini kullandı.

KANITLARI YETERSİZ BULDU

Trump'ın bu açıklaması Apple'ın bir mahkeme talebini reddetmesi üzerine geldi. Mahkeme, geçen ay Florida'da yaşanan bir silahlı saldırı sebebiyle açılan davada Apple'dan saldırganın telefonunun kilidini açma konusunda yardım istedi. Apple ise savcılığın kendilerine yeterli kanıtı sunmadığını belirterek bu talebe olumsuz cevap verdi.

Bu konu aslında son 4 yıldır konuşuluyor. 2016 yılında da Brooklyn'deki bir davada mahkeme, Adalet Bakanlığı'nın, Apple'dan bir uyuşturucu davasıyla ilgili kilitli bir telefonu açması talebini reddetmişti. Mahkeme, Apple'ın kilitli bir iPhone için FBI'a erişim olanağı sağlamaya zorlanamayacağına hüküm getirdi.