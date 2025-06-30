Trump görüşmeleri sonlandıracağını duyurdu, Kanada'dan geri adım geldi

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Kanada'nın yıllardır ABD çiftçilerine yüzde 400 gümrük vergisi uyguladığını ve bu ülkeyle ticaret yapmanın 'çok zor' olduğunu ifade etmişti.

Trump, Kanada'nın, ABD'li teknoloji şirketlerine dijital hizmet vergisi uygulayacağını öğrendiklerini de belirterek, bunun ülkeye 'doğrudan ve apaçık bir saldırı' olduğunu savunmuştu. Bu gelişmelerin ardından Kanada'dan geri adım geldi.

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Kanada Maliye Bakanlığı, ABD'li teknoloji şirketlerini hedef alan dijital hizmet vergisini geri çektiğini açıkladı. Kanada Maliye Bakanlığı, bu adımın ABD ile ticaret müzakerelerini ilerletmek amacıyla atıldığını belirtti.

Kanada Maliye Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Kanada Başbakanı Mark Carney ile ABD Başkanı Trump, 21 Temmuz'a kadar bir anlaşmaya varmak için ticaret müzakerelerine yeniden başlayacak. Ancak Trump'tan konuya yönelik şimdilik resmi bir açıklama gelmedi.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.