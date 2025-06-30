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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Trump görüşmeleri sonlandıracağını duyurdu, Kanada'dan geri adım geldi - İş-Yaşam Haberleri

        Trump görüşmeleri sonlandıracağını duyurdu, Kanada'dan geri adım geldi

        ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada ile ticaret görüşmelerini sonlandırdığını duyurmasından kısa süre sonra Kanada'dan geri adım geldi ve ABD'li teknoloji şirketlerini hedef alan dijital hizmet vergisinin geri çekildiği açıklandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.06.2025 - 07:54 Güncelleme: 30.06.2025 - 07:54
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        Trump görüşmeleri sonlandıracağını duyurdu, Kanada'dan geri adım geldi
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        ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Kanada'nın yıllardır ABD çiftçilerine yüzde 400 gümrük vergisi uyguladığını ve bu ülkeyle ticaret yapmanın 'çok zor' olduğunu ifade etmişti.

        Trump, Kanada'nın, ABD'li teknoloji şirketlerine dijital hizmet vergisi uygulayacağını öğrendiklerini de belirterek, bunun ülkeye 'doğrudan ve apaçık bir saldırı' olduğunu savunmuştu. Bu gelişmelerin ardından Kanada'dan geri adım geldi.

        Kanada Maliye Bakanlığı, ABD'li teknoloji şirketlerini hedef alan dijital hizmet vergisini geri çektiğini açıkladı. Kanada Maliye Bakanlığı, bu adımın ABD ile ticaret müzakerelerini ilerletmek amacıyla atıldığını belirtti.

        Kanada Maliye Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Kanada Başbakanı Mark Carney ile ABD Başkanı Trump, 21 Temmuz'a kadar bir anlaşmaya varmak için ticaret müzakerelerine yeniden başlayacak. Ancak Trump'tan konuya yönelik şimdilik resmi bir açıklama gelmedi.

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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