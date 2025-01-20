Saatler sonra göreve gelecek olan Trump yemin etmesinden birkaç saat sonra, yerel enerji üretimini artırma yönündeki kampanya vaatlerini yerine getirmek için bir dizi adım atacak.

Bloomberg'e konuşan kaynaklar, yeni başkanın federal arazilerde yeni petrol ve gaz araştırma ve geliştirilmesini mümkün kılacak politika değişikliklerin hayata geçireceğini ve Biden dönemi iklim düzenlemelerinin geri alınmasını emredeceğini söyledi.

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Yürütme eylemlerinin çoğu yalnızca uzun düzenleme sürecini başlatacak olsa da, petrol sahalarından otomobil bayilerine kadar ABD enerji sektörünün tüm yelpazesini etkilemesi bekleniyor. Ayrıca karar Trump'ın hükümet politikasını petrol ve gaz üretimine doğru yeniden konumlandırma kararlılığını vurgulamış da olacak.

Enerjide acil durum ilanının nasıl ilerleyeceği henüz netlik kazanmadı ancak uzmanlara göre, başkan ham petrolün taşınması konusunda özel yetkiler kullanabilir ve yetkilerini kullanarak elektriğin nasıl üretileceği ve iletileceği konusunda değişiklikler yapabilir.

Seçim kampanyası sırasında Trump, yapay zekanın hızla benimsenmesinden kaynaklanan artan talebi karşılamak ve üretimi artırmak için gerekli olduğunu söyleyerek enerji konusunda ulusal acil durum ilan edeceğini söylemişti. Trump, "Ülkelerin, girişimcilerin ve çok parası olan insanların büyük tesisler, yapay zeka tesisleri inşa etmesine izin vermek için acil durum yetkilerimizi kullanacağız. Zaten sahip olduğumuz enerjinin iki katına ihtiyacımız var ve sonunda bundan daha fazlası olacak" demişyti.

Brennan Adalet Merkezi'nin raporuna göre, ulusal acil durum ilan etmek, bir başkana kasırgalar, terör saldırıları ve diğer öngörülemeyen olaylarla başa çıkmak için kullanılan 150'ye kadar özel yetkiyi kullanma olanağı sağlıyor.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.