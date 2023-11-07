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        Haberler BBC Dünya Trump, dolandırıcılık davasında tanık kürsüsündeyken hakimle tartıştı

        Trump, dolandırıcılık davasında tanık kürsüsündeyken hakimle tartıştı

        ABD'nin eski başkanı Donald Trump'ın, New York'ta görülen bir sivil dolandırıcılık davasında sürekli hakimle çatıştığı kaydedildi.

        Kaynak
        BBC
        Giriş: 07.11.2023 - 11:41 Güncelleme: 07.11.2023 - 11:41
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        Trump, dolandırıcılık davasında tanık kürsüsündeyken hakimle tartıştı
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        BBC TÜRKÇE

        Trump, dolandırıcılık davasında tanık kürsüsündeyken hakimle tartıştıReuters

        ABD’nin eski başkanı Donald Trump’ın, New York’ta görülen bir sivil dolandırıcılık davasında sürekli hakimle çatıştığı kaydedildi.

        Dört saat boyunca tanık kürsüsünde oturan Trump, bankaları dolandırdığına dair iddiaları reddederken aile şirketini savundu.

        Hakim, Trump’ın şirketinin sahtekarlık yaptığına çoktan hükmetmiş durumda, düzenlenecek duruşmalar sonunda Trump’ın suçunun ne olduğuna karar verecek.

        Savcılar, 250 milyon dolarlık bir ceza ve işlerine kısıtlama getirilmesini talep ediyor.

        Savcılar, Trump’ın kimi evlerinin ve arazilerinin şirket bilançolarında bilerek daha pahalı gösterildiğini, böylece daha iyi kredi anlaşmaları ve sigorta poliçeleri elde edildiğini öne sürüyor.

        Trump’a duruşma sırasında bu evleri ve arazilerine dair sorular soruldu.

        Malları ve mülklerinin ederinin çok daha yüksek olduğunu öne süren Trump, “Bilançolarda görüldüğünden milyarlarca dolar daha büyük bir servetim var” dedi.

        Aynı zamanda bu evlerin ve arazilerin emlak değerinin kendi kişisel markası sayesinde de büyüdüğünü dile getirdi.

        Davayı açan New York Başsavcısı Letitia James, duruşmanın ardından Trump için, “Abuk sabuk konuştu, hakaret etti, ancak bunu bekliyorduk. Rakamlar yalan söylemez, adalet galip gelecek” dedi.

        Trump’ın kürsüde olduğu süre zarfı içinde ateşli tartışmalara girmesi ve bazen lafı dolandırarak cevap vermesi hakim Arthur Engoron’ın sinirlenmesine ve müdahale etmesine yol açtı.

        Engoron, “Lütfen sadece yanıt veriniz, konuşma yapmayınız” dedi.

        Trump'ın uzun bir konuşmasının ardından hakim Engoron, siyasetçinin avukatlarına dönerek, “Müvekkilinizi kontrol eder misiniz? Bu bir siyasi miting değil, duruşma salonu” dedi.

        “Bozuk plak”

        Verilecek cezaya hakim Engoron karar verecek. Trump’a milyonlarca dolarlık ceza verilebileceği gibi New York’ta iş yapması da engellenebilir.

        Trump, bir noktada duruşma salonunda, “Hakimin bana karşı karar vereceğine eminim, çünkü bugüne kadar hep böyle yaptı” dedi.

        Trump’ı bir ara “bozuk plak” olarak niteleyen hakim Engoron ise, “Bana istediğiniz kadar saldırabilirsiniz, ancak lütfen sorulara yanıt verin” cevabını dile getirdi.

        Trump mahkeme salonunu terk ederken davayı “sahtekarlık” olarak niteledi ve ifadesinin iyi geçtiğini savundu.

        Kimi uzmanlara göre Trump’ın bu tavrı stratejik, kimileri ise davayı siyasi kampanyası için bir araç olarak kullandığını öne sürdü.

        BBC’ye konuşan ve eski bir federal savcı olan Renato Mariotti, “Trump’ın yanıtlarından ekibinin halihazırda davayı kaybettiğini düşündüğünü, çok kötü olabilecek sonuca bir renk katmaya çalıştıklarını” belirtti.

        Hakim, Trump’a geçen ay mahkeme dışında söyledi sözler yüzünden 15 bin dolar ceza vermişti.

        Trump’ın kızı Ivanka’nın Çarşamba günü kanıtlarını sunması bekleniyor.

        Trump hakkında 2020 yılı seçimlerinin sonucunu değiştirmek suçlamasıyla iki, gizli belgeleri tahrip ettiği suçlaması ile ilgili bir, sus parası vermesi suçlamasıyla ilgili bir dava daha var.

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