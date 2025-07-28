Trump, Çin ile ticaret anlaşması için teknoloji ihracat kısıtlamalarını askıya aldı

ABD, Çin ile devam eden ticaret görüşmelerini kolaylaştırmak ve Başkan Donald Trump’ın bu yıl Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile buluşma hedefini desteklemek için teknoloji ihracatına yönelik kısıtlamaları askıya aldı. Financial Times’ın haberine göre, Ticaret Bakanlığı’na bağlı Sanayi ve Güvenlik Bürosu, son aylarda Çin’e karşı sert adımlardan kaçınması yönünde talimat aldı. Bu karar, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ticaret savaşında dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

TİCARET GÖRÜŞMELERİ HIZLANIYOR

REKLAM advertisement1

Pazartesi günü Stockholm’de başlayacak görüşmelerde, ABD ve Çinli üst düzey ekonomik yetkililer, uzun süredir devam eden ticari anlaşmazlıkları çözmek için bir araya geliyor. Ticaret savaşı, özellikle teknoloji ve nadir toprak elementleri gibi stratejik alanlarda yoğunlaşmış durumda. Financial Times’a göre, ihracat kısıtlamalarının gevşetilmesi, görüşmelerin olumlu bir atmosferde ilerlemesini sağlamayı amaçlıyor.

NVİDİA’DAN ÇİN’E SATIŞ KARARI

Teknoloji devi Nvidia, bu ay başında H20 grafik işlem birimlerinin (GPU) Çin’e satışını yeniden başlatacağını açıkladı. Nisan ayında Trump yönetimi, ulusal güvenlik kaygıları nedeniyle gelişmiş yapay zeka çiplerinin Çin’e ihracatını yasaklamıştı. Ancak Ticaret Bakanı Howard Lutnick, bu satışların yeniden başlamasının, nadir toprak elementleri ve mıknatıslar üzerine yapılan ABD-Çin müzakerelerinin bir parçası olduğunu belirtti.

UZMANLARDAN SERT UYARI Financial Times’ın haberine göre, aralarında eski ABD Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Matt Pottinger’in de bulunduğu 20 güvenlik uzmanı ve eski yetkili, Ticaret Bakanı Lutnick’e bir mektup yazarak bu kararın ABD’nin yapay zeka alanındaki ekonomik ve askeri üstünlüğünü tehlikeye attığını vurguladı. Mektupta, “Bu hamle, ABD’nin stratejik çıkarlarını riske atan bir hata” ifadelerine yer verildi. ABD’nin teknoloji ihracat kısıtlamalarını askıya alması, Çin ile ticaret anlaşmasını güçlendirme çabalarının bir parçası olarak görülüyor. Ancak bu karar, ulusal güvenlik ve teknolojik liderlik konusunda ciddi endişelere yol açıyor. Stockholm’deki görüşmelerin sonucu, bu tartışmalı kararın geleceğini şekillendirebilir.