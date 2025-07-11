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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Toplam ciro endeksinde yüzde 41.5'lik artış - İş-Yaşam Haberleri

        Toplam ciro endeksinde yüzde 41.5'lik artış

        Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 41,5 yükseldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 10:46 Güncelleme: 11.07.2025 - 10:46
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        Toplam ciro endeksinde yüzde 41.5'lik artış
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        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin ciro endekslerini açıkladı.

        Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam ciro endeksi, mayısta aylık bazda yüzde 5,7 arttı.

        Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, aynı ayda yıllık bazda yüzde 41,5 artış gösterdi.

        Sanayide takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, mayısta yıllık bazda yüzde 29,2, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi ciro endeksi söz konusu ayda bir önceki aya göre yüzde 5,8 arttı.

        İnşaat sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, yıllık bazda yüzde 58, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış inşaat ciro endeksi bir önceki aya kıyasla yüzde 15,1 yükseldi.

        Takvim etkisinden arındırılmış ticaret ciro endeksi, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 45,4, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi de bir önceki aya göre yüzde 4,9 artış gösterdi.

        Hizmet sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, mayısta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 45,2, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi de bir önceki aya göre yüzde 4 yükseldi.

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