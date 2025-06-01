"Tohumda söz sahibi ilk 10 ülke içindeyiz"

İl merkezindeki Yıldız Alparslan Tarım İşletmesi'nde düzenlenen lisanslı depoculuk açılışı törenine katılan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muş'un tarımsal potansiyelinin farkında olduklarını, bu bereketli topraklarda daha iyi üretim yapılabilmesi için çaba gösterdiklerini söyledi.

Söz konusu işletmenin Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne ait alanı AR-GE merkezi ve tohum üretmek için kullandığını belirten Yumaklı, burada çeşitli ürünlerle ilgili AR-GE çalışmaları yapıldığını ifade etti.

Bu yıl 20 ilde daha akıllı sulama sistemini yaygınlaştıracaklarını ve bununla ilgili çalışmaların tamamlanacağını bildiren Yumaklı, Yıldız Alparslan Tarım İşletmesi'nin de akıllı sulama sistemlerini kullanmasından memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Özel sektörün de tarımsal üretimle alakalı pratik hareket etme kabiliyetini kullanarak hızlı şekilde gelişmeye katkıda bulunması gerektiğini vurgulayan Yumaklı, şöyle konuştu:

"Buradaki lisanslı depo yaklaşık 20 bin ya da 23 bin ton kapasiteli yatay mimariye sahip. Ülkemizi her alanda olduğu gibi tarımsal üretimin bütün başlıklarında da dünya ülkeleriyle boy ölçüşmek bir tarafa bir çoğunu da geride bıraktığımızı söylemek istiyorum. Tohumculuk da bunlardan bir tanesi. Halihazırda 1,3 milyon tonluk tohum üretim kapasitesine geldik. Dünyanın tohumda söz sahibi ilk 10 ülkesi içindeyiz. Son derece önemli. Özellikle geldiğimiz aşamayı bir cümleyle ifade etmek istersem, bugün itibarıyla bütün sınırlarımız kapatılmış olsa elimizdeki mevcut tohum üretimi ve kapasitesi gerek kamu gerekse özel firmalarımızın bu konudaki kabiliyetleri bize hiçbir problem yaşatmayacak seviyededir."

Muş Valisi Avni Çakır da açılan tesisin başta tahıl olmak üzere kentte üretilen ürünlerin depolanması için ciddi bir ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

Muş'ta yaklaşık 550 bin ton civarında hububat üretildiğini bildiren Çakır, şunları söyledi:

"Elbette bu hububatın piyasaya sürülmesi sürecinde depolanması çok önemli. Bu konuda yerlerde depolama yapıyorduk. Hatta içinde bulunduğumuz sahada da bunun yoğun şekilde uygulanması söz konusuydu. Allah'a şükür ki artık devletimizin de bu konuda teşvikleriyle lisanslı depoculuk faaliyetleri ilimizde de çok ciddi anlamda artmaya başladı. Bugün Tiryakioğlu ailesinin deposunu açıyoruz. Bulanık ilçemizde de benzer bir yatırım bitmek üzere. Onun da açılışını gerçekleştireceğiz. Tesisin, AR-GE ve zirai faaliyetlerin, ilimiz tarımına, ülkemiz ekonomisine ve Yıldız Alparslan Tarım İşletmesi'ne hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum."

Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek de bu tür yatırımları görünce keyiflendiklerini belirterek, "Teşkilatlarımızla, üyelerimizle ama en başta Cumhurbaşkanımızın önderliğinde yürütmemizle, bakanlarımızla bu keyifli projelere imza atacağız. 25 yıl önce tek bir makine bulamazken, şimdi TİGEM'de, Yıldız Tarım'da yapay zekadan bahsediyoruz. Verimi ve iş gücünü artırmak, daha fazla teknolojiyi kullanmak ve ülkemize daha fazla katma değer üretme arayışımız var." diye konuştu.