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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam TMSF Avcılar Hospital Hastanesi'ni satışa çıkardı - İş-Yaşam Haberleri

        TMSF Avcılar Hospital Hastanesi'ni satışa çıkardı

        Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Avcılar Hospital Hastanesi Ticari ve İktisadi Bütünlüğünü kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle satışa çıkardı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 10:00 Güncelleme: 23.05.2025 - 10:03
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        TMSF Avcılar Hospital Hastanesi'ni satışa çıkardı
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        TMSF'nin Avcılar Hospital Hastanesi Ticari ve İktisadi Bütünlüğünün satışına ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

        Muhammen bedelinin 768 milyon 100 bin lira olarak belirlendiği ihalede, kapalı zarf ve açık artırma usulleri birlikte uygulanacak.

        İhaleye katılabilmek için 76 milyon 810 bin lira teminat ücreti yatırılması ve 1 Temmuz saat 16.00'ya kadar kapalı ve üzeri imzalı zarf içinde teklif verilmesi gerekiyor. Söz konusu ihaleye ilişkin açık artırma ise 2 Temmuz saat 14.30'da TMSF'nin İstanbul Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.

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