TİM'in 300 bin TL ödüllü inovasyon yarışmasına başvurular başladı

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nce (TİM) üniversite öğrencilerine yönelik, Türkiye’nin Makinecileri desteğiyle düzenlenen İnovaTİM İnovasyon Yarışması’nda toplamda 300 bin TL para ödülü verilecek.
TİM'den yapılan açıklamaya göre, 61 ihracatçı birliği, 27 sektör ile 100 bin ihracatçının tek çatı kuruluşu olan Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin inovasyon odaklı etkinliklerinden biri olan ve Türkiye’nin Makinecileri desteğiyle gerçekleşen İnovaTİM İnovasyon Yarışması’na başvurular başladı.
Algoritması, yarışma süreçleri ve öğretici yönüyle Türkiye’nin en inovatif yarışmalarından biri olan organizasyonun tüm süreçleri dijital ortamda gerçekleştirilecek.
Yarışmayla gençlerin, “Doğanın Korunması”, “Yapay Zeka ve Gelecek Tahminleme”, “Sürdürülebilirlik” ana kategorilerinde 11 farklı senaryoya odaklanarak dünyanın sorunlarına çözüm üretecek projeler geliştirmesi hedefleniyor.
- “İhracat İnovasyonla, İnovasyon Gençlerle Yükseliyor”
Açıklamada görüşlerine yer verilen TİM Başkanı İsmail Gülle, gençleri proje üretmeye davet ederek, şunları kaydetti:
"TİM çatısı altında ‘İhracat İnovasyonla, İnovasyon Gençlerle Yükseliyor’ sloganıyla yoluna devam eden Türkiye’nin en büyük inovasyon ekosistemi İnovaTİM ile inovasyona gönül vermiş gençlerimizi ödüllendirmeyi, yeni fikirlerini ortaya çıkarmayı amaçlıyoruz. İnovaTİM İnovasyon Yarışması’nda da Türkiye’de bir ilke imza atıyoruz. Özel bir algoritmayla yarışmacıları birlikte verimli çalışabileceği takım arkadaşlarıyla bir araya getiriyoruz. Yarışma aracılığıyla birbirinden önemli konu başlıklarında gençlerimizin yenilikçi projeler üretmesini hedefliyoruz. Toplam 300 bin TL para ödülü dağıtılacak. 2020 yılında ilki gerçekleştirilen yarışmaya ilgi büyük olmuştu. 103 farklı üniversite, 86 farklı bölümden 3 bin 218 üniversite öğrencisi başvurarak salgının yol açtığı sorunlara yönelik çözümcü projeler geliştirmişti. Söz konusu başarılı projelere Türkiye İnovasyon Haftası’nda 180 bin lira para ödülü verilmişti.”
- Takımlar özgelecek algoritması ile belirleniyor
İnovaTİM İnovasyon Yarışması’na, ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencileri "inovatim.org" ya da "Karga Karga" uygulaması üzerinden başvurabiliyor. Başvuru sırasında öğrenciler özgelecek raporlarını oluşturabiliyor.
Katılımcılar, bu rapor sonuçlarına göre, 3’er kişilik takımlarını ister algoritmaya uygun bir şekilde kendileri kurabiliyor isterlerse de özgelecek algoritmasının otomatik oluşturmasını sağlayabiliyor.
Takımlar yarışma süresi boyunca seçtikleri konu başlıklarında çözmek istedikleri sorunları belirleyip gerçekleştireceği çalışmalarla, sırasıyla ilk rapor, PDR (Preliminary Design Review/ Ön Tasarım İncelemesi) raporu ve CDR (Critical Design Review/ Kritik Tasarım İncelemesi) raporu aşamalarını tamamlayarak finale kalma fırsatı elde ediyor.
- Her kategorinin birincisine 40 bin TL
"Doğanın Korunması", "Yapay Zeka ve Gelecek Tahminleme", "Sürdürülebilirlik" kategorilerinde dereceye giren ilk 3 takıma ödül verilecek. Yarışmada, her kategorinin birincisine 40 bin TL, ikincisine 35 bin TL ve üçüncüsüne 25 bin TL olmak üzere, toplam 300 bin TL’lik ödül öğrencileri bekliyor.
2021 İnovaTİM İnovasyon Yarışması’nın son başvuru tarihi, 30 Kasım 2021 olarak belirlendi. Yarışmayla ilgili detaylar, sosyal medyada "@turkiyeihracatcılarmeclisi", "@turkihracat", "@inovatimtr" ve "@turkiyeninmakinecileri" hesaplarından da paylaşılacak.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!