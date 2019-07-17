TİM Başkanı İsmail Gülle, "İhracattaki yüksek teknolojili ürün oranının ve birim fiyatlarının yükselebilmesi için savunma sanayi gibi yüksek katma değerli sektörlerimizin ağırlığının artırılması gerekiyor"

Gülle'nin açıklamalarından öne çıkan başlıklar;

- "Savunma sanayi ihracatımız 10 milyar seviyelerine çıktığında toplam ihracatımızın da birim fiyatında belirgin bir fark yaratacaktır"

- "On Birinci Kalkınma Planı'nda sunulan hedef ve yol haritasının son derece gerçekçi ve öngörülebilir olduğunu düşünüyorum"



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