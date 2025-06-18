TikTok için üçüncü uzatma! - Donald Trump, TikTok’un ABD’deki geleceğini kurtarmak için süreyi üçüncü kez uzatıyor - Teknoloji Haberleri

TikTok için üçüncü uzatma! - Donald Trump, TikTok’un ABD’deki geleceğini kurtarmak için süreyi üçüncü kez uzatıyor - Teknoloji Haberleri

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump’ın, kısa video uygulaması TikTok’un sahibi Çinli ByteDance’e, ABD varlıklarını satması için tanınan 19 Haziran tarihli süreyi 90 gün daha uzatacağını duyurdu. Bu, TikTok’un ABD’de faaliyetlerini sürdürebilmesi için üçüncü kez erteleme anlamına geliyor. Trump, 170 milyon Amerikalı tarafından kullanılan uygulamanın kapanmasını önlemek ve veri güvenliğini sağlamak için satış sürecinin tamamlanmasını hedefliyor.

SON TARİH EYLÜLE TAŞINACAK

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Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Salı günü yaptığı açıklamada, “Başkan Trump bu hafta yeni bir yürütme emri imzalayarak TikTok’un faaliyetlerine devam etmesini sağlayacak” ifadelerini kullandı. Bu karar, satış için son tarihi Eylül ortasına taşıyacak. Leavitt, “Başkan Trump, TikTok’un kapanmasını istemiyor” diyerek, yönetimin önümüzdeki üç ay boyunca satışın tamamlanması ve Amerikalıların verilerinin korunduğu bir ortamda TikTok’u kullanmaya devam etmesi için çalışacağını vurguladı.

SEÇİMLERDE GENÇ SEÇMEN FAKTÖRÜ

Trump, Mayıs ayında TikTok’un 2024 seçimlerinde genç seçmenler arasında kendisine destek sağladığını belirtmiş ve süreyi uzatma niyetini açıklamıştı. Salı günü Air Force One’da gazetecilere konuşan Trump, süreyi yeniden uzatmayı planladığını doğruladı ve “Muhtemelen Çin’in onayı gerekecek, ancak Başkan Xi Jinping’in bunu onaylayacağını düşünüyorum,” diyerek Çin’le anlaşma umudunu dile getirdi.

SATIŞ SÜRECİNDE ENGELLER Yasa, ByteDance’in TikTok’un ABD varlıklarını 19 Ocak’a kadar satmasını veya satışta önemli ilerleme kaydetmemesi durumunda uygulamanın kapatılmasını öngörüyordu. Trump, ikinci döneminde bu yasayı uygulamamayı tercih ederek önce Nisan’a, ardından Haziran’a kadar süre uzattı. Bu bahar, TikTok’un ABD operasyonlarının ABD’li yatırımcıların çoğunluk hissesine sahip olacağı bir şirkete devredilmesi için bir anlaşma gündeme geldi. Ancak Trump’ın Çin mallarına yüksek tarifeler getirme planları sonrası Çin’in anlaşmayı reddetmesi, süreci askıya aldı. DEMOKRATLARDAN YASAL İTİRAZLAR Demokrat senatörler, Trump’ın süreyi uzatma yetkisinin yasal olmadığını ve önerilen anlaşmanın yasal gereklilikleri karşılamayacağını savunuyor. Bu itirazlar, TikTok’un ABD’deki geleceği ve ABD-Çin ilişkileri bağlamında tartışmaları alevlendiriyor. Trump ise, TikTok’un ABD’de veri güvenliği sağlanarak devam etmesini desteklediğini yineleyerek satış için Çin’le ekonomik pazarlıklara açık olduğunu belirtiyor.