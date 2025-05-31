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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Ticaret Bakanlığı’ndan 'banka hesabı' uyarısı - İş-Yaşam Haberleri

        Ticaret Bakanlığı’ndan 'banka hesabı' uyarısı

        Ticaret Bakanlığı, vatandaşlara kişisel finansal bilgilerini üçüncü kişilerle paylaşmamaları uyarısında bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 11:48 Güncelleme: 31.05.2025 - 11:48
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        Ticaret Bakanlığı'ndan 'banka hesabı' uyarısı
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        Bakanlıktan yapılan açıklamada, son dönemde bazı vatandaşların banka hesaplarını maddi menfaat karşılığında üçüncü kişilere kullandırdığı ya da hesap bilgilerini paylaşarak çeşitli yasa dışı faaliyetlere dolaylı olarak dahil olduğu vakalara sıklıkla rastlandığı aktarıldı.

        "YASAL SORUMLULUĞU ORTADAN KALDIRMAMAKTADIR"

        Bu tür vakaların olası sonuçlarına dikkat çekilen açıklamada, "Bu tür uygulamalar, dolandırıcılık, kara para aklama ve benzeri suçların bir parçası haline gelmekte olup, hesap sahipleri ciddi hukuki ve cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalabilmektedir. Hesap sahibinin bilgisi dahilinde gerçekleştirildiği kabul edilen bu tür işlemler, ilerleyen süreçte ağır mağduriyetlere ve yargı süreci sonunda hapis cezası, idari para cezası ve bankacılık işlemlerine erişimin sınırlandırılması gibi sonuçlara yol açabilmektedir. 'Ben sadece hesabımı verdim, işlemi ben yapmadım' yönündeki açıklamalar, yasal sorumluluğu ortadan kaldırmamaktadır" bilgisine yer verildi.

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        Açıklamada, banka hesaplarının şahsa özel olduğuna, her türlü işlemin yalnızca hesap sahibi tarafından ve şahsi ihtiyaçlar doğrultusunda gerçekleştirilmesi gerektiğine işaret edildi.

        Hesap bilgilerinin, IBAN numaralarının, banka kartlarının, dijital bankacılık şifrelerinin ve kimlik bilgilerinin hiçbir şekilde üçüncü kişilerle paylaşılmamasının önemine vurgu yapılan açıklamada, şu uyarılarda bulunuldu:

        "Bu tür bilgilerin kötü niyetli kişi veya yapılar tarafından kullanılması, hesabın yasa dışı işlemlerde araç haline gelmesine neden olabilmektedir. Bazı kişiler kolay kazanç vaadiyle banka hesaplarını kullanmak isteyebilir. Bu tür tekliflere kesinlikle itibar edilmemeli, hesap sahibi bu işlemlerin hukuki sonuçlarından sorumlu olacağını unutmamalıdır. Bir hesap üzerinden gerçekleştirilen işlemler, ilk aşamada hesap sahibinin bilgisi ve onayı varmış gibi değerlendirilmektedir. Bu nedenle hesabın kim tarafından ve ne amaçla kullanıldığının bilinmesi ve gerekli kontrolün sağlanması, bireysel sorumluluğun bir parçasıdır."

        ŞÜPHELİ DURUMLARDA YETKİLİ KURUMLAR BİLGİLENDİRİLMELİ

        Açıklamada, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun'un ilgili maddesi uyarınca kendi adına ancak başkasının hesabına işlem yapan kişilerin bu durumu ilgili finansal kuruluşuna yazılı olarak bildirmemesi halinde hapis veya adli para cezasıyla karşı karşıya kalabileceğinin hüküm altına alındığı anımsatıldı.

        Vatandaşların şüpheli durumlarla karşılaştıklarında derhal bankaları veya yetkili kurumları bilgilendirmesinin hem kendi güvenlikleri hem de toplumun huzuru açısından önem arz ettiğinin aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Finansal güvenliğin sağlanmasının, her şeyden önce bireyin kendi sorumluluğunda olduğunun unutulmaması gerekmektedir. Bakanlık olarak vatandaşlarımızdan bilinçli, dikkatli ve sorumlu şekilde hareket etmelerini, kişisel finansal bilgilerini özenle korumalarını ve bu bilgilerin üçüncü kişilerle paylaşılmasına asla izin vermemelerini önemle rica ederiz."

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