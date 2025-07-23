Ticaret Bakanlığı'ndan uygunsuz ürüne 24,2 milyon TL ceza

Ticaret Bakanlığı, 2025 yılının ilk yarısında uygunsuz ürün arz eden firmalara yönelik denetimlerini sıkılaştırdı. Bakanlık, 6 aylık dönemde bin 71 firmada gerçekleştirdiği denetimlerde toplam 2 bin 32 parti ürünü kontrol etti. Uygunsuz ürün tespit edilen firmalara ise toplam 24,2 milyon TL tutarında idari para cezası kesildi.

Açıklamada şöyle denildi:

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"2025 yılının ilk yarısında da gerçekleştirilen yoğun denetim faaliyetleriyle uygunsuz ve güvensiz ürünlerin piyasaya arzı engellenip, tüketicinin korunmasına yönelik somut adımlar atıldı.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan denetlemeler kapsamında 2025 yılının ilk altı ayı içerisinde:

⁠ ⁠1.071 firmada denetim gerçekleştirilmiş,

⁠ ⁠2.032 parti ürün kontrol edilmiş,

⁠ ⁠Riskli ürünler için yasaklama, toplatma, kamu duyurusu gibi yaptırımlar uygulanmış,

⁠ ⁠Uygunsuz ürün arz eden firmalara toplam 24,2 milyon TL idari para cezası kesilmişti.

ÖZELLİKLE HASSAS TÜKETİCİ GRUPLARINA YÖNELİK ÜRÜNLER MERCEK ALTINDA

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen piyasa denetimleri kapsamında; özellikle bebek ve çocuklar gibi hassas tüketici gruplarına yönelik ürünlerde, analizler doğrultusunda denetim planları hazırlanarak risk ihtimali yüksek olan ürünler analize tabi tutulduğu bildirildi.

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Ürünler; kimyasal, fiziksel ve mekanik risklerin yanı sıra tüketicilerin bilgilendirilmesi amacıyla etiketlerde yer alması zorunlu bilgiler açısından da denetlenmektedir.

DENETİM PLANLARI, BİLİMSEL ANALİZLERE DAYALI RİSK DEĞERLENDİRMELERİYLE HAZIRLANMAKTA Ticaret Bakanlığı olarak, “güvensiz ürüne karşı sıfır tolerans” anlayışıyla hareket edilmekte, proaktif denetim yaklaşımıyla piyasadaki riskli ürünlerin tespitine yönelik tüm tedbirler alınmaktadır. Denetim planları, bilimsel analizlere dayalı risk değerlendirmeleriyle hazırlanmakta; piyasaya arz edilen her ürün titizlikle izlenmektedir. Denetimlerin yanı sıra, mevzuata uyum konusunda bilgilendirme faaliyetleri de yoğun şekilde sürdürülmektedir. Tüketicilerimizin ürün alırken etiket bilgilerine dikkat etmeleri, hem kendi sağlıkları hem de piyasanın şeffaflığı açısından önem taşımaktadır. Bu amaçla: Güvensiz ürün bildirimlerinin yayımlandığı guvensizurun.ticaret.gov.tr adresine vatandaşlarımızın ilgisi büyüktür. Site, bugüne kadar 5,5 milyonun üzerinde ziyaret almıştır. Ticaret Bakanlığı olarak, tüketici sağlığını ve iç piyasada güveni esas alan denetim politikamızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın huzur içinde alışveriş yapabileceği, şeffaf ve denetlenebilir bir piyasa yapısının tesisi için çalışmaya devam edeceğiz."