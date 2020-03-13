İHA

Ticaret Bakanlığı, 2020 yılı fuar takviminde Türkiye'de düzenlenecek tüm fuarların 1 Mayıs 2020 sonrası ertelendiğini duyurdu.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "2020 yılı fuar takviminde yer alan fuarlardan 16 Mart-30 Nisan döneminde Türkiye’de düzenlenmesi planlanan tüm ulusal ve uluslararası fuarlar, 12.03.2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığında yapılan toplantıda alınan kararlar ile Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun kararına uygun olarak 1 Mayıs 2020 sonrası döneme ertelenmiştir." ifadeleri kullanıldı