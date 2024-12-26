Ticaret Bakanı Bolat, Dünya Türk İş Konseyi toplantısına katıldı

Türkiye-Kuzey Makedonya İş Forumu'na katılmak ve resmi temaslarda bulunmak üzere Üsküp'te olan Bakan Bolat, Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Kuzey Makedonya toplantısında ülkede faaliyet gösteren Türk firmalarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Bakan Bolat, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu-Dünya Türk İş Konseyi Başkanı Nail Olpak'ın moderatörlük yaptığı toplantıda, Kuzey Makedonya temaslarının yoğun ve verimli geçtiğini söyledi.

Bolat, "Türk iş alemi adeta akıncı ruhla çok ciddi bir şekilde dünya pazarlarına açılıyorlar. Biz bundan memnunuz, çünkü yeni imkanlar açılıyor. Büyüyorlar, Türkiye'den daha çok ticaret yapıyorlar, mal götürüyorlar. O da Türkiye'de istihdamı, yatırımı artırıyor." diye konuştu.

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Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski ile görüşmelerinde ülkenin Türk yatırımcılara açık olduğu bilgisini aldığını aktaran Bolat, Serbest Ticaret Anlaşması'nı güncelleme konusunda da mutabık kaldıklarını ifade etti.