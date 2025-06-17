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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam THY, kabin memuru alacak - İş-Yaşam Haberleri

        THY, kabin memuru alacak

        Türk Hava Yolları (THY), büyüme hedefleri doğrultusunda kabin memuru alımı için ilan açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 18:20 Güncelleme: 17.06.2025 - 18:20
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        THY, kabin memuru alacak
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        THY'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, kabin memuru adayları için açılan "Take-Off Kabin" ilanı kapsamında en az ön lisans mezunu olan, 1 Ocak 1988 ile 31 Aralık 2006 arasında doğanlar başvuru yapabilecek.

        Değerlendirme süreçlerinde başarılı olanlar, kabin memuru adayı ünvanıyla işe başlatılarak, Florya'daki THY Uçuş Akademisinde 2 aylık eğitime katılacak.

        Eğitimi başarıyla tamamlayan adaylar, kabin memuru olarak uçuş görevine başlayacak.

        "Take-Off Kabin" ilanı ve diğer açık pozisyonlara THY'nin "kariyer.thy.com" internet adresinden başvurular gerçekleştirilebilecek.

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