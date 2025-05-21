THY'den yönetim kurulu başkanı ve başkan vekili ataması açıklaması
Türk Hava Yolları (THY), Prof. Dr. Ahmet Bolat'ın yönetim kurulu başkanı ve Şekib Avdagiç'in yönetim kurulu başkan vekili olarak atanmasına karar verildiğini bildirdi
Giriş: 21.05.2025 - 20:06 Güncelleme: 21.05.2025 - 20:06
THY tarafından, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuzca, yönetim kurulu görev süresi sonuna kadar görev yapmak üzere Prof. Dr. Ahmet Bolat'ın yönetim kurulu başkanı ve Şekib Avdagiç'in yönetim kurulu başkan vekili olarak atanmasına karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.
*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.
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