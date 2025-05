The Finals sistem gereksinimleri nelerdir? The Finals kaç GB boş alan istiyor? - Teknoloji Haberleri

The Finals sistem gereksinimleri nelerdir? The Finals kaç GB boş alan istiyor? - Teknoloji Haberleri

Arenalar, yalnızca harita değil aynı zamanda silah gibi kullanılabilen birer unsur haline gelir; çünkü duvarlar patlatılabilir, köprüler çökertilebilir, katlar yerle bir edilebilir. Bu durum, her maçın dinamiğini sürekli olarak değiştirir. Oyun, belirli görevler ve para kazanma hedefleri etrafında döner. Genellikle takımınızla bir “kasa”yı alıp belirli bir noktaya taşımanız, korumanız ve sonra belirli bir süre boyunca savunmanız gerekir. Bu sırada rakip takımlar da aynı hedefe saldırır.

Oyunda kazanmak için stratejik düşünmek, yıkım avantajlarını doğru kullanmak ve takımca koordineli hareket etmek gereklidir. Her karakterin taşıdığı eşyalar, silahlar, sınıflar ve özellikler oyun tarzını kökten değiştirir. Böylece oyuncular her maçta farklı taktikler deneyebilir. The Finals, hızlı tempolu aksiyon, özgürlükçü çevre etkileşimi ve görsel olarak çarpıcı savaş alanlarıyla FPS oyunları içinde farklı bir konumda yer alır. Bu eşsiz yaklaşımıyla sadece silah değil, çevreyle de savaşabileceğiniz bir deneyim sunar.

THE FİNALS KAÇ GB?

The Finals, son dönemin dikkat çeken çok oyunculu FPS (First Person Shooter) oyunlarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Oyunun dosya boyutu, sahip olduğu detaylı grafikler, fizik tabanlı çevre yıkım mekanikleri ve zengin içerik nedeniyle oldukça yüksek seviyelerde seyrediyor. Oyunun kurulum öncesi sistem gereksinimlerine göre önerilen depolama alanı minimum 50 GB civarındadır. Ancak bu rakam zaman içinde güncellemeler, yeni haritalar, kozmetik içerikler ve sezon geçişleriyle birlikte artış gösterebilir. Fotoğraf kaynak: Steam THE FİNALS SİSTEM GEREKSİNİMLERİ Oyunun yapımında kullanılan gelişmiş grafik motorları ve gerçek zamanlı çevre etkileşimleri, yüksek çözünürlüklü dokuların ve karmaşık modellemelerin kullanılmasına neden olur. Bu da dosya boyutunun büyümesine katkı sağlar. Oyuncular, bu depolama alanını SSD gibi yüksek hızlı disklerde ayırmaları durumunda çok daha akıcı ve gecikmesiz bir deneyim elde edebilirler. İşletim Sistemi: The Finals, modern grafik teknolojileri ve fizik motorlarıyla çalıştığı için en az Windows 10 64-bit işletim sistemine ihtiyaç duyar. Güncel güncellemeleri almış olması performans açısından büyük önem taşır. Windows 11 de desteklenmektedir fakat stabilite için Windows 10 Pro 64-bit önerilir.

İşlemci (CPU): Oyunun fizik tabanlı yıkım mekanikleri, detaylı çevresel hesaplamalar ve çok oyunculu yapısı nedeniyle işlemciye yüksek oranda yük bindirir. En düşük seviyede Intel Core i5-6600K veya AMD Ryzen 5 1600 gibi 4 veya 6 çekirdekli işlemcilerle çalışabilir. Ancak daha akıcı ve kesintisiz bir deneyim için Intel Core i5-9600K, i7-9700K ya da AMD Ryzen 5 3600 / 7 3700X gibi işlemciler tercih edilmelidir. İşlemci hızının 3.5 GHz ve üzeri olması önerilir.

RAM (Bellek): Minimum olarak 12 GB RAM gereklidir. Bu seviye, oyunun temel yüklerini taşımaya yeterlidir ama çoklu görevlerde ve uzun oyun oturumlarında darboğaz oluşabilir. Bu yüzden 16 GB RAM, oyun sırasında hem sistem stabilitesi hem de kare hızlarının korunması için daha uygundur. Özellikle yüksek çözünürlükte ve grafik ayarlarında bu fark hissedilir.

Ekran Kartı (GPU): The Finals, görsel efektlere, parçalanabilir çevre detaylarına ve rekabetçi oynanışa değer veren bir oyun olduğundan güçlü bir ekran kartına ihtiyaç duyar. Giriş seviyesi için NVIDIA GTX 1050 Ti veya AMD RX 580 yeterli olabilir ama düşük ayarlarda çalışacaktır. Orta seviye için RTX 2060 / 2070 veya RX 5700 XT kullanılması idealdir. En yüksek performans isteyen kullanıcılar için ise RTX 4070 Ti ya da AMD RX 7900 XTX gibi yeni nesil kartlar, 1440p veya 4K çözünürlükte oyun deneyimi için gereklidir. Ayrıca 6 GB veya 8 GB VRAM artık rekabetçi FPS oyunlarında standart haline gelmiştir.

Depolama Alanı: Kurulum için önerilen minimum boş alan 50 GB’tır. Oyunun temel dosyaları, ses paketleri, güncellemeler ve olası sezon içerikleri zamanla bu boyutu artırabilir. Yükleme hızı ve performans için NVMe SSD kullanılması önerilir. Klasik hard diskler oyun açılışında ve harita geçişlerinde ciddi yavaşlamalara sebep olabilir. DirectX ve Grafik Desteği: The Finals, DirectX 12 tabanlı grafik teknolojileriyle çalıştığı için ekran kartınızın ve sisteminizin bu sürümü desteklemesi zorunludur. Bu sürüm sayesinde oyun daha detaylı gölgelendirme, ışık efektleri ve dinamik çevre etkileşimi sunabilir.

Ses Kartı ve Donanım Desteği: Surround ses destekli ya da kulaklık odaklı 3D ses sistemleri, oyunun atmosferini tam anlamıyla hissetmek için önemlidir. Rakiplerin yönünü doğru algılayabilmek için kaliteli bir ses çözümü, rekabetçi oyunlarda avantaj sağlar.

İnternet Bağlantısı: The Finals tamamen çok oyunculu bir deneyim sunduğu için yüksek hızlı ve düşük gecikmeli (ping) internet bağlantısı olmazsa olmazdır. Kablosuz bağlantılar yerine doğrudan kablolu (Ethernet) bağlantı tercih edilmelidir. Ortalama ping süresi 20 ms altında olduğunda oyun performansı en üst düzeye ulaşır. The Finals, hem görsellik hem fiziksel hesaplama bakımından sistem kaynaklarını ciddi şekilde kullanan bir oyundur. Bu nedenle güçlü bir işlemci, yeterli RAM, güncel bir ekran kartı ve SSD desteğiyle oynandığında oyunculara üst düzey bir deneyim sunar. Gereksinimleri karşılayan sistemlerde oyun son derece akıcı, rekabetçi ve görsel olarak tatmin edici olur.