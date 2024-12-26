Tesla'nın piyasa değeri rakiplerinin toplamına ulaştı

Piyasa değeri bir milyar doların üzerinde bulunan 52 otomobil üreticisinin toplam piyasa değeri yaklaşık 2,82 trilyon dolar seviyesinde bulunuyor.

ABD merkezli Tesla ise, 1,38 trilyon dolarlık güncel piyasa değeriyle listede ilk sırada yer alıyor.

Böylece elektrikli otomobil alanında öncü konumda bulunan Tesla, söz konusu piyasa değeriyle küresel otomobil sektöründeki diğer 51 büyük üreticinin toplam piyasa değerini yakaladı.

Tesla'nın en yakın takipçisi Japon Toyota markası oldu. Toyota'nın piyasa değeri 237,6 milyar dolar seviyesinde seyrediyor.

Listenin üçüncü sırasında 110,7 milyar dolar piyasa değeriyle Çinli BYD yer alırken, 102,5 milyar dolarla Xiaomi ve 77 milyar dolarla İtalyan Ferrari bu şirketleri takip etti.

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ABD merkezli General Motors 57,8 milyar dolar piyasa değeriyle altıncı, Alman Porsche 55 milyar dolarla yedinci ve Mercedes-Benz 52,8 milyar dolarla sekizinci sırada bulunuyor.