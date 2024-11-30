Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.652,00 %0,12
        DOLAR 34,7020 %0,16
        EURO 36,7289 %0,24
        GRAM ALTIN 2.961,83 %0,92
        FAİZ 40,80 %-0,41
        GÜMÜŞ GRAM 34,20 %1,62
        BITCOIN 96.305,00 %-1,19
        GBP/TRY 44,1857 %0,31
        EUR/USD 1,0577 %0,24
        BRENT 71,84 %-1,29
        ÇEYREK ALTIN 4.842,58 %0,92
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam TESK'ten sahte içki uyarısı - İş-Yaşam Haberleri

        TESK'ten sahte içki uyarısı

        TESK Başkanı Bendevi Palandöken, yeni yıla bir ay kala sahte içki uyarısında bulundu. Palandöken, "Etil alkolün serbestçe piyasada ya da internet üzerinden alınması gibi durumlar hem insan sağlığını hem de devletin gelir kaynaklarını olumsuz etkiliyor" ifadesini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2024 - 12:41 Güncelleme: 30.11.2024 - 12:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        TESK'ten sahte içki uyarısı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yazılı açıklamasında, yeni yıl yaklaşırken sahte alkol nedeniyle zehirlenme vakalarının görülmeye başlandığını bildirdi.

        İstanbul'da 7 kişinin kaçak alkolden zehirlendiğinin ortaya çıktığını anımsatan Palandöken, "Etil alkolün serbestçe piyasada ya da internet üzerinden alınması gibi durumlar hem insan sağlığını hem de devletin gelir kaynaklarını olumsuz etkiliyor" ifadesini kullandı.

        Palandöken, alkollü içeceklerde sahteciliğin ölümle sonuçlandığına işaret ederek, bu nedenle devletin sanayide kullanılan etil alkolün kimlere verildiğini takip sistemiyle kontrol etmesi gerektiğini vurguladı.

        Ülke genelinde yapılan denetimlerde ele geçirilen sahte içkilere dikkati çeken Palandöken, sahte alkolle mücadelede etil alkolün piyasadaki teminini zorlaştırmanın en önemli adım olduğunu bildirdi.

        Palandöken, insan sağlığını hiçe sayanlara en ağır cezaların verilmesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

        "En önemli mesele insanların sağlığıdır. Kontrollü şekilde bandrollü ürünlerin, belirlenmiş ve satış izni verilmiş noktalardan temin edilmesi sağlanmalıdır. Ayrıca odalar ve meslek kuruluşlarının bu konuda daha etkin rol alması gerekir. İçki satışı yapılan noktalarda ciddi denetimler yapılmalı, oda kaydı ve gerekli belgeler talep edilerek bu noktalar ruhsatlandırılmalıdır. Bu önlemler, ölümlü vakaların önüne geçilmesi için en etkili yöntemlerden biridir. Ailelerin ve canların zarar görmesine, memlekette vergi kaybının sürmesine artık bir son verilmelidir."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Halep'te çatışmalar sürüyor: Son durum ne?
        Halep'te çatışmalar sürüyor: Son durum ne?
        Suriye İç Savaşı'nın en kritik cephesi: Halep
        Suriye İç Savaşı'nın en kritik cephesi: Halep
        van Bronckhorst dönemi sona eriyor
        van Bronckhorst dönemi sona eriyor
        Beşiktaş'ta seçime kadar Başkan Hüseyin Yücel
        Beşiktaş'ta seçime kadar Başkan Hüseyin Yücel
        Boşanma davası vardı! Kanlı pusu!
        Boşanma davası vardı! Kanlı pusu!
        Haraç çetesi iş yerine el bombası attı!
        Haraç çetesi iş yerine el bombası attı!
        Halep'teki çatışmaların Türkiye'deki yankıları
        Halep'teki çatışmaların Türkiye'deki yankıları
        Yaşlı çifti elleri ve ayaklarını bağlayıp gasp ettiler!
        Yaşlı çifti elleri ve ayaklarını bağlayıp gasp ettiler!
        Şadırvanlar dondu! Termometre -20'yi gördü! Buzdan şehir!
        Şadırvanlar dondu! Termometre -20'yi gördü! Buzdan şehir!
        Icardi mahkemeye çıktı
        Icardi mahkemeye çıktı
        Engelli emekliliğinde neler değişecek?
        Engelli emekliliğinde neler değişecek?
        Çinli girişimci 6.2 milyon dolarlık muzu yedi
        Çinli girişimci 6.2 milyon dolarlık muzu yedi
        Tahsilat ve ödeme limitleri artırıldı
        Tahsilat ve ödeme limitleri artırıldı
        "Yağcılarda inecek var" nereden geliyor?
        "Yağcılarda inecek var" nereden geliyor?
        Elon Musk ne yapmaya çalışıyor?
        Elon Musk ne yapmaya çalışıyor?
        Kimchi'nin şaşırtan faydaları!
        Kimchi'nin şaşırtan faydaları!
        Sinema tarihinin en iyi 5 mafya filmi
        Sinema tarihinin en iyi 5 mafya filmi
        Filtredeki fikir ayrılıkları konuşuldu
        Filtredeki fikir ayrılıkları konuşuldu
        Bakan Uraloğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Uraloğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Habertürk Anasayfa