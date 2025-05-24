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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam TESK: Esnafımız borcu olmamasına rağmen krediye ulaşamıyor - İş-Yaşam Haberleri

        TESK: Esnafımız borcu olmamasına rağmen krediye ulaşamıyor

        Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnaf için etkin bir sicil düzenlemesi getirilmesi gerektiğini vurgulayarak esnafın borcu olmamasına rağmen krediye ulaşmadığına dikkat çekti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 09:40 Güncelleme: 24.05.2025 - 09:40
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        "Esnafımız borcu olmamasına rağmen krediye ulaşamıyor"
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        Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın krediye erişimde yaşadığı zorluklara ve çözüm önerilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Ekonomik zorlanmanın olduğu bu dönemde esnaf ve sanatkarların krediye her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğunu belirten Palandöken, "Esnaf ve sanatkarlar için işlerin tam açılacağı ve paraya ihtiyaç duyulan bir dönemdeyiz. Ancak taşkın haciz uygulaması esnafı mağdur ediyor. Örneğin bir esnafın 10 bin lira borcu varsa, aslında ödemesi gereken miktarın çok üstünde bloke konuluyor, bu da adil değil. Haciz işlemi sadece borcun kendisi kadar olmalı, diğer varlıklarına dokunulmamalı. Esnaf, bankada parası olduğu halde borçlarını ödeyemiyor çünkü bütün mal varlığına el konuluyor ve bu adaletsizlik oluşturuyor. Esnafın krediye ulaşmasını zorlaştıran engeller kaldırılmalı ve yapılandırmalar esnasında devlet, esnafın ve vatandaşların borçlarının önemli bir kısmını ödemelerine imkan tanımalı. Önerim, devletin esnafın SGK gibi kamu borçlarını taksitlendirerek sicil düzeltmesi yapmasıdır. Böylece hem vatandaşlar hem de esnaf hakkaniyetli bir şekilde borçlarından kurtulabilir ve işlerini sürdürebilirler" dedi.

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        "ESNAFIN ÇALIŞMA HAYATI KOLAYLAŞTIRILMALI"

        Sudan sebeplerle esnafın krediye ulaşma imkanın ortadan kaldırılmasının yanlış bir uygulama olduğunun altını çizen Bendevi Palandöken, "Uzun yıllardır iş yapan firmalar ve insanlar zaman zaman SGK primlerini zamanında ödeyemeyebiliyorlar. Bu durumda, SGK'nın hacizleriyle karşı karşıya kalabiliyorlar, bu da işlerini zorlaştırıyor. Bankadaki paralarına erişimleri kısıtlanıyor ve borçları kadar bile çekim yapamıyorlar. Bu durumda, bankadaki paralarının kendileri için en güçlü teminat olduğunu belirtmelerine rağmen, ‘önce borcu kapat sonra gel’ deniliyor. Bu da esnafın mağdur olmasına sebep oluyor. Maliye Bakanına sesleniyorum. Bu tür uygulamalarla esnafın çalışma hayatını zorlaştırmaktan vazgeçilmeli. En azından bu aksaklıkları düzeltin ki vatandaşlar ve esnaf borçlarını ödeyebilsin ve devlet de zamanında tahsilat yapabilsin" şeklinde konuştu.

        "YAPILANDIRMA İLE DEVLETİN ALACAKLARINI TOPLAMA ŞANSI OLUR"

        Yapılandırma ile devletin de alacaklarını toplama şansı olacağını ifade eden Palandöken sözlerini şöyle sürürdü:

        "Ayrıca, yapılan düzenleme esnafı rahatlatacak ve piyasada alacaklarını toplamalarına yardımcı olacak, böylece diğer kredilere erişimleri kolaylaşacak. Devletimizin esnaf için özel kredi modelleri uygulaması önemli ancak, geçmişteki kredi borçları veya gecikmiş ödemeler bu kredilere erişimi engelliyor. İşlerini canlandırmak, ekonomiye katkı sağlamak ve istihdam oluşturmak isteyen esnaflar için bu durum büyük bir engel teşkil ediyor. Umarım bu bayram öncesi Maliye Bakanımız ve hükümet bu konuda adım atar. En azından sosyal güvenlik borçları dahil olmak üzere birçok borcun yapılandırılması ile devletin alacaklarını toplama şansı olur. Geçmişte yapılan yapılandırmalarla 41 milyar lira tahsilat gerçekleştirilmişti, bu da hem iş sahipleri için hem de mağduriyetin azaltılması için olumlu bir gelişmeydi. Şimdi benzer adımları bekliyoruz."

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