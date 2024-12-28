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        TESK: Alışverişlerinizde fason üretime dikkat

        Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Sahte ve fason üretim oldukça yaygın. Bunun için dikkatli olmak gerekiyor. Merdiven altı ürünler ise maalesef arttı. Ucuz olsun diye kapı önünde ya da araba arkasında satılan ürünleri almak büyük hayal kırıklığına yol açabilir" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.12.2024 - 10:02 Güncelleme: 28.12.2024 - 10:02
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        "Alışverişlerinizde fason üretime dikkat"
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        Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken’den yılbaşı öncesi uyarılarda bulundu.

        Sahte ve fason üretimin oldukça yaygın olduğunu hatırlatan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Bunun için dikkatli olmak gerekiyor. Merdiven altı ürünler ise maalesef arttı. Ucuz olsun diye kapı önünde ya da araba arkasında satılan ürünleri almak büyük hayal kırıklığına yol açabilir. Yiyeceklerin fiyatları aşağı yukarı bellidir ve o fiyatın altından satış yapılamaz. Ucuz fiyatlı ürünlerin arkasında ise genellikle düşük kalite, hijyen eksikliği ve sağlıksız üretim süreçleri bulunur. Sizin yapmanız gereken şey ise az da alacak olsanız evinizde sağlıklı bir şekilde yiyeceğiniz ürünler olmalı” dedi.

        “BİLMEDİĞİNİZ HİÇBİR ÜRÜNÜ SAKIN EVİNİZE KOYMAYINIZ”

        Palandöken, “Korsan satıcılara ve gerçek kimlikleri belli olmayan her türlü içecek maddelerine dikkat etmek lazım. Mutlaka bandrollü, ruhsatı olan, oda kayıtları bulunan esnaftan alışveriş yapmanız, sizi muhtemel sorunlardan korur. Bunun için merdiven altı diye tabir ettiğimiz, ancak kimyasal içeriği ne olup ne olmadığını bilmediğiniz hiçbir ürünü sakın evinize koymayınız. Ağız tadınızı bozmayınız” ifadelerini kullandı.

        Trafiğe çıkacak vatandaşlara uyarıda bulunan Palandöken, “Özellikle alkol kullanımının arttığı, yorgunluk gibi durumlar sebebiyle araç kullananlar çok dikkat etmeli. Bu durumda araçların başına geçmemeli. Taksi duraklarımız hizmet veriyor, yerel yönetimler ve halk otobüsleri de aynı şekilde hizmet veriyorlar. Kolluk kuvvetleri her ne kadar denetimleri yapsa da biliyorsunuz ki her insanın başına kolluk kuvveti koymak da mümkün değil. Yeni yıla güzel sağlıklı bir şekilde girmek için söylediğim gibi trafiğe, merdiven altı ürünlere dikkat etmekte fayda var” şeklinde konuştu.

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