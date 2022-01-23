Rekabet Kurulu, 2021'de aralarında 302 birleşme ve devralma, 74 rekabet ihlali, 7 özelleştirme dosyası olmak üzere 460 işlemi sonuçlandırdı
Kurul, geçen yıl kartelleşmeyi ve tekelleşmeyi engellemek, tüketici faydasını artırmak, piyasa mekanizmasının sağlıklı şekilde işlemesine ve uluslararası rekabet gücünün artırılmasına katkıda bulunmak, yatırım ortamının sağlıklı işlemesini temin etmek misyonuyla çalışmalarını yoğunlaştırdı.
İhlalleri hızlı tespit ederek şikayet beklemeden proaktif müdahalelerle rekabetçi işleyişi norm haline getirmek için başta insan kaynağı ve analitik kapasite artırımına dönük reformlarına devam eden Kurul, özellikle kartelleşme ve dijitalleşme başta olmak üzere birçok alanda incelemelerini sürdürüyor.
Kurul, kararlarının kapsamı, niteliği ve sonuçlarına göre, 302 birleşme ve devralma, 74 rekabet ihlali, 46 diğer, 22 menfi tespit-muafiyet, 9 yargı kararları ve 7'si özelleştirme dolayısıyla olmak üzere 460 işlemi sonuçlandırdı. Gıda endüstrisinde 55, bilişim teknolojileri ve platform hizmetleri ile kimya ve madencilikte 50'şer, makine endüstrisinde 42, sağlık hizmetlerinde 37, banka, sermaye piyasasında 29, lojistik, depolama ve posta alanında 27, otomotiv ve taşıtla ile altyapı hizmetlerinde 25'er, inşaatta 23, diğer alanlarda 22, ormancılık ve ahşaba dayalı endüstriler ile tarım ve tarımsal ürünlerde 11'şer, kültür, sanat, eğlence, dinlence, spor, şans oyunları ve eğitim alanında 9, tekstil ve hazır giyim ile gayrimenkul hizmetlerinde 7'şer, telekomünikasyon ile konaklama, seyahat ve tur operatörlüğü alanında 6'şar, sanayi endüstrisinde 5, medya, reklamcılık ve yayıncılık ile mesleki, deri/deri mamulleri, kauçuk ve plastik ile bilimsel ve teknik faaliyetlerinde 4'er, mücevherat alanında ise 1 dosya karara bağlandı.
Rekabet ihlalleri alanında 74 dosyadan 44'üne ret kararı veren Kurul, 25'ine idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı. Kurul, 5'ine ilişkin de taahhüt üzerine sonlandırma kararı verdi. Rekabet ihlallerinde 10 dosya ile gıda endüstrisi, 8'er dosya ile bilişim teknolojileri ve platform hizmetleri, sağlık hizmetleri ile kimya ve madencilik alanları ilk sıralarda yer aldı.
Kurul, geçen yıl teşebbüslere toplam 4 milyar 355 milyon 666 bin 695 lira idari para cezası verdi.
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