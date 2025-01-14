Tera Grup, Pera Yatırım Holding’in büyük ortağı oldu  

Tera Grup, Pera Yatırım Holding A.Ş.’ye yaptığı stratejik yatırımla şirketin yeni büyük ortağı oldu. Tera Grup 2024 yılı itibarıyla güvenlik alanında sektörün öncü şirketlerinden biri olan Barikat Siber Güvenlik’e yaptığı yatırımla birlikte, Pera Yatırım Holding’e de ortak olarak, şirketin EBITDA marjlarını artırmayı ve kârlı sektörlere yatırım yapmayı hedefliyor. Pera Yatırım Holding, 2024 yılının ikinci çeyreğinde GYO statüsünden çıkarak holding yapılanmasına geçerek gayrimenkul sektöründeki projelerine ek olarak, teknoloji, savunma ve enerji gibi stratejik sektörlerde de büyümeyi amaçlıyor. Şirket, bu dönüşümle birlikte daha geniş bir yatırım yelpazesi sunarak kârlılığını artırmayı planlıyor.

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Diğer yandan, SkyCity Ofis projesine imza atan Pera Yatırım Holding, varlıklarında mevcut olan Horizon Garden AVM çatısında ayrıca öz tüketim amacıyla GES (Güneş Enerji Sistemi) kurulu bulunurken, Pera Yatırım Holding’in iştiraki Maya Turizm ile birlikte, Kıbrıs’ta Aqua Dolce Projesi üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor.

STRATEJİK BÜYÜME HEDEFLİ YATIRIM

Pera Yatırım Holding’in, Türkiye’nin güçlü gayrimenkul projeleriyle sektördeki konumunu pekiştirmiş bir şirket olduğunu belirten Pera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, “Pera Yatırım Holding’e sadece bu sektörde değil, stratejik ve gelecekteki büyüme alanlarında da güçlü bir destek sunmayı hedefledik. Teknoloji ve savunma gibi yüksek katma değerli alanlarda yapılacak yatırımlar, şirketin kârlılığını artıracak ve uluslararası arenada daha güçlü bir oyuncu olmalarını sağlayacağını düşünüyorum. Bu güçlü ortaklık, Pera Yatırım Holding’in büyüme hedeflerinin çok daha hızlı gerçekleşmesine yönelik atılmış bir adım şeklinde nitelendirebiliriz” dedi.

Pera Yatırım Holding, Tera Grup’un finansal desteğiyle gayrimenkul projelerinin menkul kıymetleştirilmesi gibi yenilikçi çözümleri de hızla hayata geçirecek. Tera Grup ve Pera Yatırım Holding’in güçlü finansal altyapıları ve stratejik planlamaları kapsamında, Türkiye’nin ekonomik büyümesine katkı sağlama hedefiyle, sadece şirketler değil, ülke ekonomisinin de güçlenmesinde büyük rol oynayacağı başlıca hedefleri arasında yer alıyor.