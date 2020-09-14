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Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi (2015=100) 2020 yılı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %11,9 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %12,3, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %13,9, otomotiv yakıtı satışları %7,2 arttı.

PERAKENDE SATIŞ HACMİ AYLIK YÜZDE 9.5 ARTTI

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2020 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %9,5 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %5,9, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %13,0, otomotiv yakıtı satışları %6,4 arttı.

PERAKENDE CİRO YILLIK YÜZDE 21.4 ARTTI

Cari fiyatlarla perakende ciro 2020 yılı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %21,4 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %24,3, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %27,3, otomotiv yakıtı satışları %3,3 arttı.

PERAKENDE CİRO AYLIK YÜZDE 10.7 ARTTI

Cari fiyatlarla perakende ciro 2020 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %10,7 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %4,2, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %14,6, otomotiv yakıtı satışları %11,9 arttı.