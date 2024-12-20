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        Haberler Ekonomi Teknoloji Uygulama Teknosa'ya pazarlama alanında altı ödül - Teknoloji Haberleri

        Teknosaya pazarlama alanında altı ödül

        Teknosa, pazarlama alanında sunduğu projeleriyle Altın Örümcek ve İstanbul Marketing Awards'ta toplamda altı ödüle layık görüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 10:29 Güncelleme: 20.12.2024 - 10:29
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        Teknosa'ya pazarlama alanında altı ödül
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        Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu yıl 22'ncisi gerçekleşen dijital dünyanın en iyilerini ödüllendirildiği Altın Örümcek Ödülleri, mobil uygulama, web sitesi ve dijital pazarlama gibi 28 farklı kategoride projeleri değerlendirerek, dijital dünyada fark yaratan çalışmaları ödüllendirdi.

        Teknosa, 2023'te başlattığı ve bu yıl ikinci fazını hayata geçirdiği "En Büyük Armağan: Türkiye Cumhuriyeti" projesiyle "Dijital Pazarlama" kategorisinde dört farklı dalda altın ödül kazanmayı başardı. Bu kategoriler, "Entegre Kampanya", "Online Reklam Kampanyası" ve "Sosyal Medya" oldu. Ayrıca, yapay zeka teknolojisini anne tavsiyeleri konseptiyle buluşturduğu çarpıcı "Anne Intelligence" reklam filmi kampanyasıyla şirket, "Dijital Pazarlama- Sosyal Medya" dalında bronz ödüle layık görüldü.

        İstanbul Marketing Group tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen İstanbul Marketing Awards'ta ödüller sahiplerini buldu.

        Teknosa, "En Büyük Armağan: Türkiye Cumhuriyeti" projesiyle "Dijital ve Teknoloji" ana kategorisinde "Yapay Zeka Kullanımı" ödülü, Türkiye'nin pek çok şehrindeki oyun tutkunlarını bir araya getiren "Oyunda Buz Çağı" projesiyle ise "Ürün & Deneyim & Satış" ana kategorisinde "Ortaklık Yoluyla Büyüme" dalında başarı göstererek iki prestijli ödülün daha sahibi oldu.

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