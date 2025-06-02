Lise, lisans ve üzeri olmak üzere mezunların da katılabildiği yarışmada 18 yaşından küçük yarışmacılar danışman eşliğinde yarışmaya katılım sağlayabilecek. Serbest kategori ve Senaryo Kategorisi olmak üzere iki kategoride gerçekleştirilen yarışmada dereceye girenlere toplam 600 bin TL ödül verilecek. Yarışmanın Senaryo Kategorisinin verilen senaryoları ise “Üretken Yapay Zeka Destekli Otonom Çağrı Merkezi” olarak belirlenirken, yarışmaya başvurular 15 Haziran’da sona erecek.

Türkçe Doğal Dil İşleme alanında proje geliştirmek isteyen herkesin başvurabileceği yarışmada iki kategorinin de birincilerine 120 bin TL, ikincilere 100 bin TL, üçüncülere ise 80 bin TL ödül verilecek.

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