TEKNOFEST Model Uydu Yarışması için başvurular sürüyor

TEKNOFEST'ten yapılan açıklamaya göre, Model Uydu Yarışması kapsamında yarışmacıların tasarladıkları model uydu, gezegen atmosferinde iniş yapan, sensörlerinden veri toplayan, toplanan verileri bir arayüz ortamına aktaran, mekanik görevleri gerçekleştiren, görüntü kaydı yapan ve anlık veri alışverişi yapabilen faydalı yükü temsil ediyor.

Adaylardan, telemetri ve iletişim gereksinimleri karşılanarak otonom yapının sağlandığı disiplinler arası çalışan bir sistemi geliştirerek gerçek sistemlerin çeşitli yönlerini yansıtacak şekilde model uydu tasarlamaları isteniyor.

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Model Uydu Yarışması, 10. yılına özel olarak ilk kez üç farklı kategoride düzenleniyor. Birinci kategori Multi-Spektral Mekanik Filtreleme Modülü, ikinci kategori TICOSAT (TÜRKSAT Picosatellite Consellation), üçüncü kategori ise Yakın Uzay Yolcusu olarak belirlendi.

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Lisans ve lisansüstü eğitim gören öğrencilere, teorik bilgiyi pratiğe dönüştürme fırsatı sunan ve disiplinler arası çalışma becerisi kazandırmayı amaçlayan yarışmada, her kategorinin dereceye giren ilk üç takımına ödül veriliyor.

Multi-Spektral Mekanik Filtreleme Modülü kategorisinin birincisine 250 bin lira, ikincisine 200 bin lira, üçüncüsüne 150 bin lira, TICOSAT (TÜRKSAT Picosatellite Consellation) ve Yakın Uzay Yolcusu kategorilerinde ise birincilere 300 bin lira, ikincilere 250 bin lira, üçüncülere 200 bin lira ödül verilecek.

Uzay teknolojilerinin milli olarak üretilmesine katkı sağlayan yarışma, katılımcıların uydunun tüm süreçlerini öğrenmelerini sağlıyor. Yarışma aynı zamanda öğrencilere, diğer üniversite takımlarıyla tecrübe paylaşımı, sektörde faaliyet gösteren kurumlar, şirketler, uzmanlar ve mühendisler ile iletişim imkanı sunuyor. Yarışma ile dünyanın geleceğini şekillendirecek uzay teknolojileri alanında insan kaynağı yetiştirilmesi hedefleniyor.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ana yürütücülüğünde, Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu, medya kuruluşları ve üniversitelerin destekleriyle düzenlenen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, bu yıl Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve İstanbul'da gerçekleştirilecek.