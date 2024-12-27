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        Haberler Ekonomi Teknoloji Bilişim TEKNOFEST KKTC Uçan Araba simulasyon yarışması için başvurular başladı - Teknoloji Haberleri

        TEKNOFEST KKTC Uçan Araba simulasyon yarışması için başvurular başladı

        İlk düzenlendiği 2018 yılından bu yana havacılık, uzay ve teknoloji alanlarında dünyanın öncü festivali haline gelen TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Teknoloji Yarışmaları, 2025 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde teknoloji ve inovasyon tutkunu katılımcıları bir araya getiriyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.12.2024 - 13:19 Güncelleme: 27.12.2024 - 13:19
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        Uçan Araba Yarışması TEKNOFEST'te
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        Türkiye'nin önde gelen havacılık ve teknoloji şirketlerinden CEZERİ, ulaşımın geleceğini şekillendirmek amacıyla düzenlediği Uçan Araba Simülasyon Yarışması ile genç beyinleri, geleceğin havacılık teknolojilerine yönelik yenilikçi çözümler üretmeye teşvik ediyor. Yürütücülüğünü CEZERİ’nin yaptığı, dikkat çeken yarışmalar arasında olan Uçan Araba Simülasyon Yarışması ile geleceğin havacılık teknolojileri şekillenecek.

        HAVA ARAÇLARININ GELECEĞİ TEKNOFEST KKTC'DE TASARLANIYOR

        21. yüzyılın sonlarından itibaren hızla gelişen havacılık teknolojileri, bugün artık kişisel hava araçları ve kargo dronları gibi devrim niteliğinde yenilikleri gündeme taşıyor. Sivil havacılıktan lojistik, sağlık ve güvenlik gibi birçok alanda potansiyel sağlayan bu teknolojiler, ulaşımı daha hızlı, güvenli ve çevre dostu hale getirme gücüne sahip. Bu alandaki gelişmelerin hızlanabilmesi için daha fazla araştırma, simülasyon ve inovasyon sürecine ihtiyaç duyuluyor. Bu amaç ile yola çıkan Uçan Araba Simülasyon Yarışması’nda otonom uçuş sistemleri ve stratejik kontrol mekanizmaların geliştirilmesi hedefleniyor.

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        CEZERİ yürütücülüğünde düzenlenen Uçan Araba Simülasyon Yarışması, katılımcılara otonom uçuş sistemleri, sürdürülebilir hava taşımacılığı çözümleri ve stratejik kontrol mekanizmaları geliştirme fırsatı sunuyor. Katılımcılar, kargo taşımacılığı, acil durum hizmetleri ve yolcu taşımacılığı gibi kritik senaryolar üzerinden çözümler üreterek, modern hava taşımacılığının geleceğine katkı sağlamak amacıyla yarışacaklar.

        Yarışmaya Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve yurt dışında öğrenim gören tüm lise ve üniversite öğrencileri (Lisans, Ön lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Açık Öğretim dahil) ile mezunları katılabiliyor. Katılımcılar, bireysel olarak ya da en fazla 6 kişilik gruplar halinde yarışmaya başvurabilecekler.

        BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ 120 BİN TL

        Yarışma sonucunda lise kategorisi birincisi 100 bin TL, ikincisi 75 bin TL, üçüncüsü 60 bin TL, üniversite ve üzeri seviye kategorisinin birincisi 120 bin TL, ikincisi 100 bin TL ve üçüncüsü 90 bin TL ödül kazanacak. Uçan araba simülasyon yarışmasıyla, geleceğin havacılık teknolojilerini hayata geçirmek için genç mühendisleri ve tasarımcıları bir araya getirecek olan yarışma, sadece ödül kazanma fırsatı sunmayıp, katılımcılara havacılık sektöründe kariyer fırsatları oluşturma ve sektördeki profesyonellerle tanışma imkanı da sağlayacak.

        Dünyanın dört bir yanından katılımcıları ağırlayacak TEKNOFEST KKTC Teknoloji Yarışmaları için başvuru süresi 15 Ocak tarihinde sona eriyor. Katılımın ücretsiz olduğu etkinliğe dair detaylı bilgi ve başvuru için www.teknofest.org adresini ziyaret edebilirsiniz.

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