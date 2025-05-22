TEKNOFEST ’e Eventex 2025’ten 4 Uluslararası Ödül
Eventex Awards 2025'te, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, uluslararası alanda büyük bir başarıya imza attı. Dijital formatta gerçekleşen ve dünya genelinden binlerce başvurunun değerlendirildiği programda TEKNOFEST; teknoloji, festival ve açık alan etkinliği gibi kilit kategorilerde toplam 4 ödülün sahibi oldu
Dünya genelinde etkinlik ve deneyim tasarımı alanında prestijli ödül ve networking platformlarından biri olan Eventex Awards’ın bu yılki organizasyonunda, T3 Vakfı tarafından düzenlenen Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, dört farklı kategoride ödüle layık görüldü. Teknoloji Etkinliği kategorisinde Altın, Açık Alan Etkinliği ve Public Event kategorilerinde Gümüş, Festival kategorisinde ise Bronz ödül kazanan TEKNOFEST, uluslararası alandaki etkisini bir kez daha ortaya koydu.
Öte yandan, 2009 yılından bu yana etkinlik dünyasının en iyilerini ödüllendiren uluslararası Eventex Awards’ta TEKNOFEST; FIFA ve Harley Davidson gibi küresel ölçekte tanınan organizasyonların da yarıştığı Açık Alan Etkinliği ve Public Event kategorilerinde Gümüş ödül alarak önemli bir başarıya imza attı.
Genç nesillere ilham veren vizyonu ve küresel etkisiyle TEKNOFEST, Milli Teknoloji Hamlesi’nin taşıyıcısı olarak yenilikçi projeleri hayata geçirmeye, teknolojiye gönül veren milyonlarca gence yol göstermeye ve ülkemizin adını uluslararası arenada gururla temsil etmeye kararlılıkla devam ediyor.