Tekfen Holding'de üst düzey değişim

Tekfen Holding'in yönetiminde yeniden yapılanmaya gidildi. Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, 2023 yılından bu yana Tekfen Holding CEO'su olarak görev yapan Hakan Sadık Göral, kendi isteği ile görevinden ayrılırken, Göral'ın yerine Namık Ülke'nin atandığı belirtildi.

KAP'taki açıklamada, "07.03.2023 tarihinden bugüne Tekfen Holding Grup Şirketler Başkanı olarak görev yapmakta olan Hakan Sadık Göral bu görevinden ve Tekfen Grup şirketlerindeki tüm yönetim kurulu üyeliklerinden kendi isteği ile ayrılmıştır. Tekfen Holding Grup Şirketler Başkanı (CEO) görevine TMSF Fon Kurulu'nun 09.10.2025 tarihli ve 2025/542 sayılı kararıyla önerilen Namık Ülke atanmıştır" denildi.

YÖNETİM KURULUNDA 2 İSİM DEĞİŞTİ

Öte yandan, Tekfen Holding yönetim kurulunda da değişikliğe gidildi. Uğur Bayar ve Bayram Saral Yönetim Kurulu üyelik görevlerinden istifa ederken, boşalan yönetim kurulu üyeliklerine Taner Yalçın ve Erdem Şair'in atanmasına karar verildi.

KAP'a yapılan açıklamada, "Uğur Bayar ve Bayram Saral Yönetim Kurulu üyelik görevlerinden istifa etmişlerdir. TMSF Fon Kurulu'nun 09.10.2025 tarihli ve 2025/544 sayılı kararıyla boşalan yönetim kurulu üyeliklerine Taner Yalçın'ın ve Erdem Şair'in atanması önerilmiştir. Yönetim Kurulumuz; boşalan üyeliklere Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak ve söz konusu genel kurulun onayına sunulmak üzere; Taner Yalçın'ın ve Erdem Şair'in atanmasına karar vermiştir" ifadeleri yer aldı.

TEKFEN'İN YENİ CEO'SU NAMIK ÜLKE KİMDİR? Tekfen Holding'in yeni CEO'su Namık Ülke, 1991 yılında Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F, İktisat bölümünden mezun olarak lisans derecesini aldı. Profesyonel kariyerine 1993 yılında Akbank'ta müfettiş olarak başlayan Ülke, 1997-2024 yılları arasında Türk Ekonomi Bankası, Odeabank, Parafinans Faktoring, Anadolubank nezdinde kredi risk müdürü, şube müdürü, bölge direktörü, genel müdür yardımcısı, genel müdür, yönetim kurulu üyesi ve CEO olarak çalıştı. Namık Ülke Ağustos 2024-Şubat 2025 döneminde Mypayz Ödeme Kuruluşu A.Ş.'de bağımsız yönetim kurulu üyesi görevini sürdürdü.