Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 27 Ağustos vadeli repo ihalesi ile piyasaya 84 milyar 999 milyon 999 bin 983 lira verdi.

İhaleye 178 milyar 900 milyon liralık teklif geldi.

İhalede basit faiz yüzde 19 olurken, bileşik faiz ise yüzde 20,88 seviyesinde gerçekleşti.